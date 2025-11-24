基隆男子倒臥浴廁頭部中彈亡 檢警相驗後排除他殺

警方前往社區內採證。（記者吳昇儒攝）

40歲李姓男子昨日晚間心情鬱悶，傳訊息給親友後失聯。親友趕赴其家中查看，發現主臥室的廁所上鎖，隨即通報警、消到場協助。未料破門之後，驚見李男頭部傷勢嚴重，一旁還有槍枝與子彈，經搶救後仍傷重不治。警方循線追查槍枝、子彈來源，另初步依現場跡象研判，排除有他殺嫌疑。

基隆市消防局昨日晚間7時許接獲民眾報案指出，有人困在信義區孝東路上某知名大型社區12樓廁所內，門打不開。消防隊員趕抵破門，發現一名男性患者頭部有槍傷，陷入昏迷，傷勢嚴重。

隊員們趕緊將傷者送醫，並轉報警方到場偵辦。患者因傷勢嚴重，經搶救後已回天乏術，晚間9時許，宣告不治。

警方在現場查扣1把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回製作筆錄，釐清案發情形及男子死亡原因。

據悉，現場人員供稱，得知李男心情不好，趕緊前往查看，卻發現門打不開，擔心在裡面的李男發生意外，便通報消防局前往救援，不知道發生那麼嚴重的事情。

據了解，李男因靠近太陽穴的位置中彈送往醫院搶救時，生命徵象微弱，難以搶救；而李男疑似有幫派背景，搶救時醫院急診室則聚集2、30名黑衣人到場關心。警方目前也將以槍追人，釐清誰是槍枝持有者。

經檢警相驗後，確認現場並無打鬥痕跡，且調閱周邊監視器發現，案發當時只有死者一人獨自在屋內，目前排除他殺嫌疑。

警方也表示，急診室外聚集的人群，經查證為死者親友及殯葬業者，並非幫派分子。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

