查到了！國8安定段撞車後開溜 警掌握肇逃BMW駕駛身分

車禍後，BMW駕駛不見蹤影，國道警方已掌握其身份，為35歲楊姓男子。（民眾提供）

台南國道8號安定路段昨晚發生離奇車禍，1部黑色BMW疑因變換車道不當，撞擊同向的自小客車，導致自小客車的曾姓女駕駛受傷送醫，但肇事的BMW駕駛第一時間就落跑，警方全力追查，已掌握身份，是35歲的楊姓男子，正聯繫到案說明，並依法展開後續的偵辦作為。

交通意外的地點在安定國道8號6.9公里往東方向，初報為2部車輛不明原因發生事故，消防隊趕抵時，自小客車駕駛50歲的曾女身體擦挫傷，後送安南醫院，但現場卻沒有看到另1車BMW的駕駛。

請繼續往下閱讀...

國道第四公路警察大隊初步調查，BMW疑因變換車道不當，撞擊同車道的曾女自小客車，導致其失控，撞擊外側護欄後再撞擊內側護欄。

車禍發生後，警、消趕到時，BMW楊姓駕駛已不見蹤影，涉嫌肇事逃逸，為何第一時間開溜，相關案情將深入釐清。

第四本大隊呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反者可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款的規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

第四大隊提醒，開車變換車道時，除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人的危害

車禍後，這自小客車擦撞護欄，曾姓女駕駛受傷送醫。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法