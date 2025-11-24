為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    油門當煞車踩？高雄75歲翁開車衝撞停等紅燈機車 釀5傷

    2025/11/24 13:45 記者許麗娟／高雄報導
    75歲老翁駕駛轎車，突往前衝撞前方停等紅燈的5名騎士。（民眾提供）

    75歲老翁駕駛轎車，突往前衝撞前方停等紅燈的5名騎士。（民眾提供）

    高雄市苓雅區正義路與鐵道街口，今（24）日上午10點發生轎車衝撞停等紅燈機車騎士的恐怖車禍，肇事者為陳姓老翁（75歲），當時開車沿鐵道街往東行駛，因前方紅燈疑似要踩煞車卻誤踩油門，導致車輛撞倒前方停等紅燈的5名騎士，幸5人皆僅受輕微擦挫傷。

    從路口監視器可見，當時陳姓老翁駕駛的轎車與多輛機車停在正義路與鐵道街口停等紅綠燈，但老翁的轎車卻突然往前行駛，把前方機車全撞倒，轎車一路滑行到對向路口才停下來，畫面相當驚險！

    苓雅分局交通分隊指出，經了解，陳翁駕駛轎車沿鐵道街往東行駛，正義路口碰撞同向停等紅燈5輛機車，導致5名機車騎士輕微擦挫傷，有3人送醫治療、2人自行就醫，汽機車駕駛皆無人酒駕。

    警方指出，初步分析事故原因為陳翁駕駛操作不當、未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。另陳翁闖紅燈可處1800元至5400元罰鍰。

    機車和騎士遭老翁衝撞，車輛在路口倒成一片。（民眾提供）

    機車和騎士遭老翁衝撞，車輛在路口倒成一片。（民眾提供）

    機車和騎士遭老翁衝撞，車輛在路口倒成一片。（民眾提供）

    機車和騎士遭老翁衝撞，車輛在路口倒成一片。（民眾提供）

    警消到場了解事故原因，並將傷者送醫。（民眾提供）

    警消到場了解事故原因，並將傷者送醫。（民眾提供）

