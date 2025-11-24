嘉市交通違規裁罰9個月近11萬件 死亡人數不減反增遭質疑「搶錢」

市議員陳家平（右）質疑交通罰單量增，交通事故死亡人數不減反增，建議嘉市警察局長陳明志（左）檢討開罰與降低交通事故效益關係。（擷取自市議會網站）

嘉義市議員陳家平今市議會市政總質詢關心交通議題，他表示，今年1至9月嘉義市警察局取締交通違規10萬047件，較去年同期增加1萬3969件，然而今年1到9月道路交通事故30天內死亡人數較去年、前年不減反增，有民眾因此質疑政府「搶錢」。市警局長陳明志表示，開單絕對不是萬靈丹，將加強教育員警針對惡性交通違規者開罰，輕微違規會先勸導、教育民眾，避免事故發生。

陳家平表示，市警局今年1至9月取締10萬47件交通違規，相較去年1至9月取締8萬6978件，增加1萬3969件，反觀道路交通事故死亡人數，今年1至9月共30人，比去年28人、前年22人都增加。

他質詢陳明志「近11萬張罰單到底怎麼來的？」警力缺乏情況下，員警有那麼多時間去告發嗎？陳明志答詢，交通事故發生很多原因，包括駕駛人分心、身體狀況、教育、交通工程等；交通違規取締除了員警告發、科技執法，還有民眾檢舉、停車費逾期繳費裁罰等占約30%。

陳家平認為，交通違規取締開出近11萬張罰單，卻未因此降低道路交通事故死亡人數，希望市警局與交通處合作，分析發生交通事故原因，不要只開罰單，而透過宣導、交通工程等多元管道，降低無號誌路口、10大肇事路口等處肇事率，維護交通安全。

市警察局統計分析，一、二分局去年1至9月分別取締1萬9787件、2萬4493件，今年同期一、分局各取締3萬1097件，第二分局2萬6308件；其中一分局取締案量，以人行道、快慢車道實體分隔之慢車道左側等「違規停車」案增加6425件最多，民眾檢舉未依規定打方向燈增加1568件居次、闖紅燈增加562件排名第三。

