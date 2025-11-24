台南公路自行車賽騎士摔倒、遭輾重傷 驚悚畫面曝

黃姓騎士摔倒於內側車道，再遭後方自小客車撞擊，傷勢嚴重，被緊急送醫，目前仍在加護病房。（民眾提供）

台南山區昨天有1場由民間公司主辦的公路自行車聯名賽，行經左鎮時，黃姓騎士疑似與其他選手擦撞後，往內側車道摔倒，遭後方剎車不及的轎車直接輾過，傷勢嚴重，事故過程的畫面曝光，相當驚悚；截至今午，人仍在成大醫院的加護病房。

事發在昨天早上7點左右，消防隊獲報立刻趕往現場處理，將傷者緊急送往安南醫院救治，再轉成大，持續觀察中。

新化警分局初步了解，原本在外側車道的黃姓騎士，當時疑似不慎與同向的其他選手擦撞，人、車倒地於內側車道，後方俞姓民眾駕駛的自小客車因剎車不及而撞擊。

從前方車輛的後視行車記錄器畫面顯示，自小客車疑似有輾過該名倒地的騎士，釀成嚴重的交通意外，相關的肇事責任與原因，警方正進一步釐清。

該項活動已邁入第七屆，從龍崎出發，經關廟、新化、左鎮、玉井到南化，全長78公里，是相當知名的自行車賽事，今年吸引1800人報名。

黃姓騎士摔倒於內側車道，再遭後方自小客車撞擊，疑似有輾過。（民眾提供）

選手們行經左鎮路段時，黃姓騎士摔倒於內側車道，再遭後方自小客車撞擊。（民眾提供）

