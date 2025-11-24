為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭閃燈路口保時捷休旅車與豐田轎車相撞 釀4傷送醫

    2025/11/24 13:27 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市環市東路三段379巷與新生路閃燈路口，昨晚發生保時捷休旅車跟豐田轎車車禍，保時捷車頭全毀。（圖由讀者提供）

    宜蘭市環市東路三段379巷與新生路閃燈路口，昨天深夜11點多發生保時捷休旅車跟豐田轎車相撞車禍，保時捷車頭全毀，駕駛毫髮未傷，豐田轎車彈飛到路旁排水溝，車內4人受傷送醫，所幸傷勢無大礙。

    事發當時，32歲林姓男子開灰色保時捷休旅車，沿著宜蘭市環市東路三段379巷往宜蘭市區行駛，另一方面，43歲黃姓男子駕駛銀色豐田轎車，車上搭載3名乘客，沿新生路往環市東路三段行駛，雙方在事故路口碰撞，豐田轎車衝進路旁排水溝，警方到場將車內4人送醫。

    由於撞擊力道大，保時捷休旅車車頭重創，豐田轎車右側車身受損，警方對2車駕駛酒測，黃男酒測值0，林姓男子測出0.05毫克，但未達刑法公共危險構成要件。根據調查，保時捷休旅車行經的路口閃紅燈，豐田轎車則是閃黃燈，是否未禮讓釀禍？仍待警方調查釐清。

    宜蘭警分局今天（24日）表示，酒駕零容忍，酒後不得開車，以免害人害己，另外，駕駛車輛行至閃光路口，若碰上閃光紅燈，必須停車再開，應停讓幹線道車優先通行，閃光黃燈代表警告，車輛減速小心通過，違者可依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款規定，處600元以上1800元以下罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    保時捷休旅車車頭重創，零件掉滿地，後續恐需龐大維修費用。（圖由讀者提供）

    豐田轎車彈飛到路旁排水溝，車上4人送傷送醫。（圖由讀者提供）

    宜蘭市事發路口。（圖由警方提供）

    豐田轎車右側車身嚴重受損。（圖由讀者提供）

