老翁騎車跨雙黃線逆向與機車對撞 2人噴飛重摔送醫

高翁因顱內出血，經急救後生命跡象已穩定，而朱男受有擦挫傷，經治療後已自行出院。圖為車禍現場。（記者陸運鋒翻攝）

74歲高姓老翁昨天晚間9時許，騎機車行經新北市新店安康路二段時，突然跨越雙黃線逆向行駛，與疾駛而來的62歲朱姓騎士發生對撞，雙雙倒地受傷後由救護車送往醫院救治，所幸均無生命危險，但高翁因顱內出血，仍在住院觀察中，事故原因仍有待釐清。

新店警分局調查，2名騎士均為返家途中，高翁當時騎機車沿新店安康路二段往新店方向行駛，但途中突然跨越分向限制線，逆向駛入對向車道時，與直行朱姓騎士發生碰撞事故，導致2人重摔倒地受傷，由救護車送往新店慈濟醫院救治。

警方指出，高翁因顱內出血，經急救後生命跡象已穩定，院方正持續觀察治療中，而朱男受有擦挫傷，經治療後已自行出院，由於雙方皆無飲酒，詳細肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步調查。

高翁騎機車跨越雙黃線逆向行駛，與朱姓騎士發生對撞事故，雙雙倒地受傷後由救護車送往醫院救治，所幸均無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

