為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老翁騎車跨雙黃線逆向與機車對撞 2人噴飛重摔送醫

    2025/11/24 13:21 記者陸運鋒／新北報導
    高翁因顱內出血，經急救後生命跡象已穩定，而朱男受有擦挫傷，經治療後已自行出院。圖為車禍現場。（記者陸運鋒翻攝）

    高翁因顱內出血，經急救後生命跡象已穩定，而朱男受有擦挫傷，經治療後已自行出院。圖為車禍現場。（記者陸運鋒翻攝）

    74歲高姓老翁昨天晚間9時許，騎機車行經新北市新店安康路二段時，突然跨越雙黃線逆向行駛，與疾駛而來的62歲朱姓騎士發生對撞，雙雙倒地受傷後由救護車送往醫院救治，所幸均無生命危險，但高翁因顱內出血，仍在住院觀察中，事故原因仍有待釐清。

    新店警分局調查，2名騎士均為返家途中，高翁當時騎機車沿新店安康路二段往新店方向行駛，但途中突然跨越分向限制線，逆向駛入對向車道時，與直行朱姓騎士發生碰撞事故，導致2人重摔倒地受傷，由救護車送往新店慈濟醫院救治。

    警方指出，高翁因顱內出血，經急救後生命跡象已穩定，院方正持續觀察治療中，而朱男受有擦挫傷，經治療後已自行出院，由於雙方皆無飲酒，詳細肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步調查。

    高翁騎機車跨越雙黃線逆向行駛，與朱姓騎士發生對撞事故，雙雙倒地受傷後由救護車送往醫院救治，所幸均無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    高翁騎機車跨越雙黃線逆向行駛，與朱姓騎士發生對撞事故，雙雙倒地受傷後由救護車送往醫院救治，所幸均無生命危險。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播