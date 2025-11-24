衰！要去北海岸散心竟租到「贓車」被攔

警方透過AI系統查出王男駕駛的車輛為贓車，隨即將他攔下。（記者吳昇儒翻攝）

台北市王姓男子22日晚間心情不佳，透過網路租車到北海岸散心，警方AI巡防系統卻發現這是一輛贓車，當場攔下。警方通知租車公司，釐清車輛歸屬，方知該車9月份曾發生借車未還情形，當時租車公司報警處理，但事後車找回來了，卻「忘記」通知警方，才會在警方紀錄中仍屬失竊狀態。警方確認是烏龍一場後，讓王姓男子離去。

新北市金山警分局萬里分駐所警員案發當時在瑪鋉路巡邏時，透過AI巡防系統發現一輛租賃車目前通報為失竊車輛，當場將王姓男子攔下，並通知租車公司到場處理。

租車公司黃姓業務到場後，表示該車曾於今年9月發生客戶借車未依時歸還情形，當時有到台中市警察局報案並提告侵占，後來已與承租人達成和解，卻沒有通知警方，才會導致系統內出現失竊情形。

警方查證後，確認是烏龍一場，已請租車公司迅速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會，也讓王男駕車離開。

警方將王男攔下，查詢其身分。（記者吳昇儒翻攝）

