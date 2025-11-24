為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    衰！要去北海岸散心竟租到「贓車」被攔

    2025/11/24 13:31 記者吳昇儒／新北報導
    警方透過AI系統查出王男駕駛的車輛為贓車，隨即將他攔下。（記者吳昇儒翻攝）

    警方透過AI系統查出王男駕駛的車輛為贓車，隨即將他攔下。（記者吳昇儒翻攝）

    台北市王姓男子22日晚間心情不佳，透過網路租車到北海岸散心，警方AI巡防系統卻發現這是一輛贓車，當場攔下。警方通知租車公司，釐清車輛歸屬，方知該車9月份曾發生借車未還情形，當時租車公司報警處理，但事後車找回來了，卻「忘記」通知警方，才會在警方紀錄中仍屬失竊狀態。警方確認是烏龍一場後，讓王姓男子離去。

    新北市金山警分局萬里分駐所警員案發當時在瑪鋉路巡邏時，透過AI巡防系統發現一輛租賃車目前通報為失竊車輛，當場將王姓男子攔下，並通知租車公司到場處理。

    租車公司黃姓業務到場後，表示該車曾於今年9月發生客戶借車未依時歸還情形，當時有到台中市警察局報案並提告侵占，後來已與承租人達成和解，卻沒有通知警方，才會導致系統內出現失竊情形。

    警方查證後，確認是烏龍一場，已請租車公司迅速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會，也讓王男駕車離開。

    警方將王男攔下，查詢其身分。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將王男攔下，查詢其身分。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播