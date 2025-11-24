後車燈異常引盤查 花蓮通緝犯心虛拔腿就跑被逮

吉安分局仁里派出所日前執行巡邏勤務時查獲蔡姓通緝犯持有毒品。（警方提供）

花蓮縣吉安警分局仁里派出所日前執行巡邏勤務時，發現一輛黑色汽車方向燈運作異常，員警見狀立即上前關心，發現駕駛無照依法開單，過程中見副駕駛座蔡姓男子神色慌張、不耐，警方盤查身份對方以未帶證件為由拖延，警員正聯繫分局時汽車竟加速開走，之後停車蔡男逃逸，警方圍捕後發現原來蔡男遭通緝，並在身上發現毒品，全案依毒品危害防制條例及毒品通緝案移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮吉安警分局今指出，仁里派出所日前執行巡邏勤務時，發現一輛黑色汽車方向燈運作異常，經查，駕駛未持合格駕照，員警依法舉發；在開單過程中注意到副駕座位上52歲蔡姓男子行跡可疑，詢問身分時更不斷推託。就在此時，值班線上通報有案件待處理，蔡男竟趁隙開車加速離去，員警隨即展開追緝。

警方最終於花蓮市國風街攔停，蔡男見狀跳車逃逸，所幸在員警與附近民眾的協助下迅速將其控制。後續盤查確認，蔡男因毒品案遭花蓮地檢署通緝在案，並於身上查獲安非他命、二級毒品依托咪酯菸彈6顆等毒品，全案依毒品危害防制條例及毒品通緝案移送花蓮地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

