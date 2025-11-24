為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    5失聯移工遇臨檢棄車逃 民狂指路如街頭版《實境生存遊戲》上演

    2025/11/24 12:55 記者陳建志／台中報導
    台中市警局第二分局員警盤查一輛可疑汽車，車上5名逃逸移工心虛棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

    台中市警局第二分局員警盤查一輛可疑汽車，車上5名逃逸移工心虛棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

    越南籍阮姓失聯移工日前駕駛自小客車行經台中北區五權路，員警發現形跡可疑鳴笛示警停車，沒想到阮男卻拒絕停車，竄入一旁小巷中，剛好碰上塞車被車陣擋住，員警要求靠邊，車上5人卻棄車四散逃逸，員警持續追趕，民眾連環喊話指路，彷彿《實境生存遊戲》上演。

    台中市警局第二分局文正派出所警員謝宜宏，本月13日上午8點多在五權路上執行巡邏勤務時，發現一部自小客車有心虛閃躲行徑，正要上前盤查時，駕駛竄入小巷，因碰上塞車，車上乘客等5人，突然開門棄車四處拔腿狂奔，員警立即騎乘警車展開追緝，但巷弄錯綜複雜，視線一度受阻。

    此時，周邊民眾紛紛加入「實境任務」行列，有人比手畫腳、有人大喊「往那邊跑！」、「剛剛轉進右邊巷子！」彷彿在協助闖關破關，熱情指引逃逸者路線，員警在民眾連環提示迅速跟進，最終成功逮捕躲進一旁住家車子旁邊的26歲阮姓越南籍移工。

    警方帶回調查後發現，阮男已經逾期停留2年，才會見員警巡邏心虛逃逸，所幸在警民共同努力下，最終順利被逮捕，後續將持續追查另外4名逃逸移工下落，全案依相關規定移交移民署專勤隊後續處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播