5失聯移工遇臨檢棄車逃 民狂指路如街頭版《實境生存遊戲》上演

台中市警局第二分局員警盤查一輛可疑汽車，車上5名逃逸移工心虛棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

越南籍阮姓失聯移工日前駕駛自小客車行經台中北區五權路，員警發現形跡可疑鳴笛示警停車，沒想到阮男卻拒絕停車，竄入一旁小巷中，剛好碰上塞車被車陣擋住，員警要求靠邊，車上5人卻棄車四散逃逸，員警持續追趕，民眾連環喊話指路，彷彿《實境生存遊戲》上演。

台中市警局第二分局文正派出所警員謝宜宏，本月13日上午8點多在五權路上執行巡邏勤務時，發現一部自小客車有心虛閃躲行徑，正要上前盤查時，駕駛竄入小巷，因碰上塞車，車上乘客等5人，突然開門棄車四處拔腿狂奔，員警立即騎乘警車展開追緝，但巷弄錯綜複雜，視線一度受阻。

此時，周邊民眾紛紛加入「實境任務」行列，有人比手畫腳、有人大喊「往那邊跑！」、「剛剛轉進右邊巷子！」彷彿在協助闖關破關，熱情指引逃逸者路線，員警在民眾連環提示迅速跟進，最終成功逮捕躲進一旁住家車子旁邊的26歲阮姓越南籍移工。

警方帶回調查後發現，阮男已經逾期停留2年，才會見員警巡邏心虛逃逸，所幸在警民共同努力下，最終順利被逮捕，後續將持續追查另外4名逃逸移工下落，全案依相關規定移交移民署專勤隊後續處理。

