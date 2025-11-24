為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中逢甲商圈火警竄濃煙 1人受困獲救

    2025/11/24 12:10 記者陳建志／台中報導
    台中市西屯區福星路一棟民宅今天上午發生火警，現場濃煙竄天，一度傳出有民眾受困，所幸安全救出。（記者陳建志翻攝）

    台中市西屯區逢甲商圈福星路1棟民宅，今天上午11點多傳出火警，現場不斷竄出濃煙，台中市消防局獲報派遣近40人到場搶救，因現場傳出有民眾受困，消防人員進屋搜尋，在隔壁民宅後側順利救出受困的男性民眾，經檢視無明顯外傷，該位民眾也拒絕送醫，目前持續搜索確認屋內是否有其他受困民眾，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

    台中市消防局今天上午11點8分接獲報案，指稱西屯區逢甲商圈的福星路1棟民宅傳出火警，立刻派遣第八大隊、水湳分隊等共計8個單位，出動各式消防車18輛、消防人員38名到場搶救。

    消防人員抵達時，民宅濃煙直竄天際，立刻出水進行搶救，因傳出有民眾受困，消防人員不敢大意，立刻進行搜索，11點27分在隔壁住家1樓後側發現受困的男性民眾，立刻將他安全救出，因無明顯外傷、拒絕送醫。

    火勢約在11點29分控制，11點38分撲滅，目前仍在進行殘火處理，並持續搜索確認屋內是否其他民眾受困，詳細起火原因則將由火調人員鑑識釐清。

    台中市西屯區福星路一棟民宅今天上午發生火警，現場濃煙竄天，消防局出動38人到場搶救。（記者陳建志翻攝）

