苗栗2警1人替女友查車籍1人查哥哥個資 違法濫權被起訴

苗栗縣同一派出所2名年輕警員，一人透過警政系統聯網幫女友查詢他人車籍資料、一人利用M-POLICE查詢自己哥哥的個人資料，被警局發現，列管輔導並報告偵辦。（資料照）

苗栗縣同一派出所的2名年輕警員，藉國家授予職務行使公權力之便，一人透過警政系統聯網幫女友查詢他人車籍資料、一人利用M-POLICE（警用行動電腦）查詢自己哥哥的個人資料。2人違法行為被警局發現，列管輔導並報告偵辦；2人也因分別涉犯公文書登載不實等罪、違反個人資料保護法，被檢方起訴。

劉姓警員於2022年4月26日下午，在派出所辦公室內，以個人警政知識聯網帳號，以不實之事由登載，選填查詢事由「一般行政協助查證」，為他女友查詢他人自用小客車車籍資料及車主之年籍資料，並將所查結果翻拍，以通訊軟體LINE洩漏予他女友知悉。

陳姓警員則於2023年1月11日晚間，利用值班學長疏未將警用行動電腦之帳號登出之機會，使用學長的M-POLICE整合查詢系統帳號，將他胞兄的身分證字號輸入系統，查詢他胞兄的人別、駕籍等個人資料。

檢察官認為，劉姓警員涉犯刑法公務員登載不實公文書、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法之規定，而犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌，一行為同時觸犯相關罪名，為想像競合犯，應依刑法規定，從一重處斷。

陳姓警員部分，檢察官則認其利用職務之便，使用警用系統蒐集其胞兄個人資料，僅為私人目的，並非依法行使公權力，屬公務員假借職務上機會，非法蒐集個人資料，且對隱私權已有所侵害，犯違反個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪嫌。

