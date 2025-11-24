免費3000份水果太誘人 獨居失智婦搭公車卻忘了回家的路

葉姓老婦找不到回家的路，警方到場把老婦護送回家。（彰化警分局提供）

彰化縣和美鎮69歲葉姓獨居老婦，因為聽到鄰居說在彰化果菜市場有免費3000份水果可以拿，昨天（24日）中午就搭公車出門，結果水果限量早就發光了，當老婦要回家卻忘了路，在車流量大的彰鹿路不停打轉，所幸民眾報案，員警趕快到場把老婦護送回家！

彰化警分局表示，葉姓老婦疑有失智，自稱從和美鎮彰美路3段搭公車來到彰化市，就是為了專程來領免費的水果，只是她昨天中午才出發，到了彰化果菜市場才知道，水果早就發完了。老婦只好準備打道回府，但腦筋突然一片空白，想不起回家的路。

由於彰化果菜市場位於彰化市彰鹿路上，鄰近彰化交流道，葉姓老婦就在果菜市場與彰鹿路之間打轉，這段道路因為全天候的車流量都很大，幾乎沒有人會在這路段徒步行走，引起附近店家的注意，確認老婦不是住在附近的人，馬上聯絡警方。

彰化警分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡在昨天晚間7點多接獲報案，馬上出動，在彰鹿路發現葉婦，發現葉婦說話斷斷續續，最後才確認身分，立即由巡邏車護送葉婦返家，婦人感激不已的說，還好有警察，不然今晚可能就回不了家了。

