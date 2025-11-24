為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    牛排攤員工唱TWICE的歌遭批「很憨」 他回嗆︰我還會唱蔡依林啦

    2025/11/24 11:49 記者陸運鋒／新北報導
    牛排攤劉姓員工向警方解釋，工作時唱歌卻遭到一旁顧客批評「很憨」。（記者陸運鋒翻攝）

    牛排攤劉姓員工向警方解釋，工作時唱歌卻遭到一旁顧客批評「很憨」。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區某牛排攤劉姓員工昨晚工作時哼著韓團TWICE歌曲，遭一旁吃臭豆腐的廖姓客人批評「很憨」，劉男氣的回嗆「你在不爽什麼」、「我還會唱蔡依林的啦」，民眾深怕上演全武行連忙報案，警方到場後，所幸雙方僅發生口角，事態並未擴大，結束一場鬧劇。

    網友將該段影片上傳至IG現時動態，影片一開始廖男不斷對著劉男咆哮，而劉男則回嗆「你在不爽什麼！」，連劉男同事也覺得莫名其妙，直說「他唱歌怎麼了、你就吃你的東西」，最後劉男回嗆「愛台灣愛周子瑜不行哦」，接著轉為唱蔡依林的日不落。

    大安警分局表示，事發在昨天晚間8時許，大安路一段牛排攤23歲劉姓員工煎牛排時哼唱歌曲，引起一旁在臭豆腐攤消費46歲廖姓顧客注意，並批評劉男「唱歌很憨」，隨即引發雙方口角爭執。

    警方指出，民眾見狀報案稱發生口角糾紛，線上警力隨即趕赴現場，並了解事件源於店家與顧客間發生言語爭執，並未衍生肢體衝突，經告知相關權益，雙方均表示不需警方其他協助，而廖男用餐後離去，並無進一步擴大事態。

    警方呼籲，民眾若發生糾紛請立即通知警方到場協助，切勿以暴力解決問題，警方將持續巡查轄內出入複雜之場所，以確保社會秩序與市民安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播