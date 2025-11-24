高雄獨居老翁消失多日 家屬開門驚見遺體腐爛、10隻狗圍繞

劉姓老翁與10多隻狗同住透天厝，23日被發現倒臥1樓客廳地板已死亡多日。（民眾提供）

高雄市三民區金獅湖附近一棟透天厝，昨（23）日驚傳獨居的劉姓老翁（77歲）倒臥家中死亡多日，家屬探視時驚見老翁倒臥在1樓客廳地板，遺體已浮腫腐爛、流出屍水，飼養的10多隻狗也同在屋內，初步未發現有啃咬跡象，老翁詳細死因仍有待調查。

據了解，劉姓老翁獨居於該棟老舊透天厝內，並在屋中飼養10多隻狗，由於環境髒亂、衛生不佳，平時少與鄰居互動，近日鄰居發現劉翁已多日未外出走動，加上屋內又傳出異味，因此通知家屬察看，昨日劉翁侄子前往探視，開門驚見劉翁倒臥在1樓客廳，身體浮腫腐爛流出屍水，已明顯死亡，嚇得連忙報案。

三民二分局鼎金所指出，接獲劉男侄兒報案稱劉男多日未出門，經通報119入內查看已明顯死亡，現場無打鬥痕跡，門窗無損壞，初判無外力介入；與家屬確認死者為劉姓男子無誤，對死亡原因沒有意見。另通知市立殯葬處協助處理，全案依照刑事相驗處理。至於遺留的犬隻，動保處也已派員介入安置。

