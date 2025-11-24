單親母勒斃2子女辯「手段不兇殘」 判無期確定

蘇女涉悶殺一對年幼子女，最高法院今仍判無期徒刑。（資料照）

蘇姓女子去年在新北市某汽車旅館施用K菸等毒品，並認「兒女是我生的，有權奪走其性命」，分別將9歲女兒、6歲兒子餵食安眠藥後，再活活掐、悶死，一審國民法官庭審理時，蘇女辯稱先餵藥再殺害「手段並不凶殘」，遭處無期徒刑；二審時蘇女坦承「很後悔」懇請輕判，但仍維持原審。案經再上訴，最高法院今予以駁回，全案確定。

判決指出，現年38歲的蘇女自17歲起即有施用毒品的習慣，曾擔任某百貨公司櫃姐，案發前為單親母親，獨自撫養一對9歲女兒、6歲兒子。2024年5月12日母親節深夜，她帶著兒女入住新北市某汽車旅館，期間因心情低落、生出輕生意圖，遂用K菸及毒品咖啡包，導致心情更加陷入低迷。

請繼續往下閱讀...

5月14日上午，蘇女先將混有安眠藥的飲用水餵給兒女，使兩人陷入昏睡。隨後，她先用棉被包裹女兒，再以枕頭覆蓋其臉部，並掐住頸部致其窒息死亡。隨後，蘇女再將兒子包裹於棉被之中，跨坐在其身上，以枕頭覆蓋臉部，並以雙手掐住頸部；過程中，兒子曾掙扎甦醒，但蘇女持續施力，最終導致兒子窒息身亡。犯後，蘇女一度想輕生跟隨兒女離去，但因友人前來探訪，案情因此曝光。

一審國民法官庭認為，蘇女雖為單親媽媽，但在精神與金錢上獲得朋友、家人及多個社福單位的支援，卻因心情低落而認為「子女是自己生的，所以有權殺死他們」，無視孩子的生命權，導致兩名稚嫩幼童枉死，亦給家人造成永久心靈創痛，審酌蘇女坦承犯行，且無前科，子女教師及親友皆證稱案發前她對孩子關愛有加，依2個成年人故意殺害兒童罪各判無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

二審時，蘇女辯稱先餵安眠藥再殺子女，「手段並非凶殘」，應量處較輕刑，但高院認為，餵藥是為順利實施殺人，且姊弟曾掙扎甦醒仍遭持續掐頸致死，故不採信其說法。高院指出，蘇女雖稱父親與胞姊已原諒，但胞弟未寬恕，且新北市政府代理人明確表示無法原諒，故應從重量刑；雖蘇女請求執行有期徒刑30年，一審判處兩個無期徒刑，高院認為僅執行一個無期徒刑，一審判決並無不當。

案經再上訴，最高法院今認一、二審判決認事用法均無違誤，予以駁回，仍維持無期徒刑，全案確定。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法