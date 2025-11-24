小黃司機舉報車手 警用十萬元綑條鋼印找出上一名受害者

張榮興到屏東慰勉基層員警。（警方提供）

屏東縣東港分局阻詐成效佳，警政署長張榮興11月23日南下東港分局慰勉基層員警，肯定分局近期積極主動查緝詐欺案件的卓越表現，他對日前小黃司機舉報車手後，警方未鬆懈再循著車手手機中線索辦案，從照片裡鈔票上的行員印章戳記追查到潛在被害人是阻止被害人被續詐的可能，再次展現「攻防並進」的反詐決心。

東港分局今年共偵破3個詐欺集團、查獲23名犯嫌，其中20人經檢方聲請羈押獲准，羈押率高達86.96%，對詐團宣戰，傳出有詐團已都不再進東港分局收款，張榮興對東港分局打詐專案期間的亮眼績效表達高度肯定。

張榮興對今年11月11日由小黃司機舉報車手的案子更是印象深刻，原來，當時崁頂所警方逮獲車手後，立刻替受害者討回60萬元，但在偵訊過程中，發現該名車手當天已是二度面交，並坦承當天已在另一鄉鎮面交並得手30萬元，警方從手機內部的鈔票綑綁條的鋼印，抽絲撥繭發現上次面交是麟洛鄉的某金融機構提領後，再至公所前面交，但由於車手行蹤已出現斷點，也通知上一名受害者務必要對車手提告求償，彌補損失並讓車手獲得更重的刑罰。

慰勉座談中，分局長高志正也特別代表全體同仁感謝署長的支持，尤其警政署及署長考量東港分局轄內旅遊人口、活動量能及治安需求逐漸變繁重，已於去年12月24日核定調升為「繁重等級」（即俗稱一級分局），大大提振基層士氣。張榮興前來視察還發生插曲，原來，他巧遇昔日2017年間在台南市警局永康分局共事的舊部屬、現任東港派出所所長黃奕鳴，兩人敘舊氣氛溫馨愉快。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

