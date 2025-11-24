為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老婦登台東都蘭山跌倒 消防人員啟動行動急診室處置後送醫

    2025/11/24 10:09 記者黃明堂／台東報導
    台東消防局人員到都蘭山救援受傷婦人。（記者黃明堂翻攝）

    昨天（23日）下午，一支13人登山團前往台東攀登都蘭山步道，團隊中一名60歲婦人不慎跌倒，導致頭部遭受撞擊造成撕裂傷，因傷勢嚴重無法自行下山，同行友人緊急撥打119求救。台東縣消防局指揮中心接獲報案後，立即派遣成功大隊及所屬都蘭分隊警義消前往救援，總計出勤警消7名、義消14名，晚間將婦人救出送醫。

    消防人員於下午近4點半在步道上接觸患者，經評估發現傷者頭部有明顯撕裂傷，雖生命徵象穩定，但一直出現嘔吐症狀，疑似有腦震盪情形。救護人員不敢大意，立即與遠在市區的醫療指導醫師現場連線，將都蘭山2.5k處作為行動急診室，建立靜脈輸液及斷血炎、清洗傷口、包紮止血等處置，以維持緊急傷病患之血壓及止血。

    考量傷者頭部傷勢及嘔吐情形不宜行走，隨後以捲式擔架將患者妥善包覆固定，由現場警義消人員合力接駁搬運，順利於晚間8點20分將患者運送至登山口，並由救護車送往醫院進行後續檢查。消防局成功大隊呼籲，登山活動具有一定風險，長者或患有慢性病民眾應量力而為。

    台東消防局人員到都蘭山救援受傷婦人。（記者黃明堂翻攝）

