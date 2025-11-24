為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    妙齡女喝完酒如廁完包包不翼而飛 阿伯偷拿辯「撿到」

    2025/11/24 10:02 記者陸運鋒／台北報導
    徐女將包包放置酒吧門口後，跑到附近公園上廁所，但返回時包包不翼而飛，警方調閱監視影像展開地毯式搜索，將涉嫌偷竊楊男查獲。（記者陸運鋒翻攝）

    徐女將包包放置酒吧門口後，跑到附近公園上廁所，但返回時包包不翼而飛，警方調閱監視影像展開地毯式搜索，將涉嫌偷竊楊男查獲。（記者陸運鋒翻攝）

    22歲徐姓女子在台北市大安區某酒吧消費完，將隨身包包放置在門口後，跑到附近公園上廁所，但返回時包包不翼而飛，警方獲報調閱監視影像展開地毯式搜索，將涉嫌偷竊74歲楊姓男子查獲，而他辯稱「包包是撿到的」，詢後仍移送偵辦。

    大安警分局今公布影像並指出，徐女在本月16日上午7時許，在大安區忠孝東路四段某酒吧飲酒完，將包包放置於門口後至附近公園上廁所，但返回時卻發現包包已不翼而飛，隨即打110報案。

    警方指出，經調閱監視影像後，得知包包遭一名男子竊取，隨後展開地毯式搜索，最後在附近瑠公公園發現嫌犯楊姓男子，他一度辯稱是「撿到的」，經返回其住處搜索後，尋回徐女的包包，警詢後將楊男依竊盜罪嫌送辦。

    警方呼籲，民眾出門在外應提高警覺，妥善保管自身財物，避免成為不法分子的目標。警方將繼續加強治安巡邏，以維護市民安全。

    女子隨身包內放有平板、手機、錢包等物品。（記者陸運鋒翻攝）

    女子隨身包內放有平板、手機、錢包等物品。（記者陸運鋒翻攝）

