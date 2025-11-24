為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「最衰庇護島」又撞了！彰化市彰南路半年來第11撞

    2025/11/24 09:43 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，指示牌也被撞斷。（民眾提供）

    彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，指示牌也被撞斷。（民眾提供）

    超悲情！彰化市彰南路為改善原本的「扭扭路」，進行大改造，也增設行人庇護島，卻一再傳出車輛「撞上」庇護島的意外。昨天（24日）傍晚再傳出自小客車撞上庇護島事件，也是半年來的第11撞，民眾大嘆這應該是「全國最衰的庇護島」了！

    警方表示，這起意外發生在昨天傍晚5時許，61歲許女駕駛小客車在彰南路一段與山中街口，往東方向由外側迴轉時撞上庇護島，車子左前保險桿擦損，連帶指示牌也斷裂，許女酒測值為零。

    彰南路經過改造後擺脫「扭扭路」命運，用路人都感受到更安全更好開，但增設用來保護用路人的行人庇護島，卻是一撞再撞，全路段15座庇護島，加上昨天這起意外，半年來已經11撞，當地民眾都說，只要聽到「碰」一聲，就知道應該又有車子「撞上」或是「騎上」庇護島，如果用路人「切西瓜」駕駛習慣不改，根本無法杜絕「庇護島」再一次被撞。

    彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，也是這半年第11撞。（民眾提供）

    彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，也是這半年第11撞。（民眾提供）

    彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，指示牌也被撞斷。（民眾提供）

    彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，指示牌也被撞斷。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播