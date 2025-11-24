「最衰庇護島」又撞了！彰化市彰南路半年來第11撞

彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，指示牌也被撞斷。（民眾提供）

超悲情！彰化市彰南路為改善原本的「扭扭路」，進行大改造，也增設行人庇護島，卻一再傳出車輛「撞上」庇護島的意外。昨天（24日）傍晚再傳出自小客車撞上庇護島事件，也是半年來的第11撞，民眾大嘆這應該是「全國最衰的庇護島」了！

警方表示，這起意外發生在昨天傍晚5時許，61歲許女駕駛小客車在彰南路一段與山中街口，往東方向由外側迴轉時撞上庇護島，車子左前保險桿擦損，連帶指示牌也斷裂，許女酒測值為零。

彰南路經過改造後擺脫「扭扭路」命運，用路人都感受到更安全更好開，但增設用來保護用路人的行人庇護島，卻是一撞再撞，全路段15座庇護島，加上昨天這起意外，半年來已經11撞，當地民眾都說，只要聽到「碰」一聲，就知道應該又有車子「撞上」或是「騎上」庇護島，如果用路人「切西瓜」駕駛習慣不改，根本無法杜絕「庇護島」再一次被撞。

彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，也是這半年第11撞。（民眾提供）

彰化市彰南路行人庇護島昨晚又被撞，指示牌也被撞斷。（民眾提供）

