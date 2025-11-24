為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    駕駛恍神？新北鶯歌轎車衝撞路邊大貨車 理貨司機當場斷肢命危

    2025/11/24 09:50 記者吳仁捷／新北報導
    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鶯歌今天凌晨驚傳一名鍾姓男子駕車不慎，撞入路旁大貨車車尾，當時在車後理貨的張姓司機整個人被撞進後車廂，左腿當場撞斷、右腿也粉碎骨折受困，消防單位耗費半小時救出，送醫途中意識改變命危，到院未脫險；警方對肇事鍾男酒測、以唾液驗毒，均無反應，鍾嫌辯稱恍神、疲勞駕駛釀禍，警方朝過失傷害方向偵辦。

    新北市警察局今天凌晨2時許獲報，新北市鶯歌區八德路往桃園方向，傳出轎車撞擊大貨車，警方到場，發現21歲鍾男駕車撞入車斗開啟的路邊大貨車車尾，大貨車駕駛54歲張男受困車後哀嚎，消防單位也同步趕抵，見張男夾困且斷肢，連忙使用破壞器材救人；消防單位耗費約30分鐘，救出斷肢的張男，發現他右腿也嚴重骨折，連忙送醫但未脫險。

    警方還原現場，肇事鍾男案發時駕駛轎車，從鶯歌八德路往桃園方向行駛，行經事故地點時，自述恍神撞上停在路邊的營業大貨車，當時司機張男在貨車後方理貨遭撞，張男現場意識清楚，左腿明顯斷裂，送醫途中意識改變，到院急救未脫險。

    警方到場處理車禍、鑑識人員到場採證，調閲路口監視器影像，佐證、釐清事故原因。

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

    理貨司機張男被夾，消防員以破壞器材搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    理貨司機張男被夾，消防員以破壞器材搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿命危，車禍肇因仍待調查釐清；圖為肇事車頭撞進大貨車後方。（記者吳仁捷翻攝）

    鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿命危，車禍肇因仍待調查釐清；圖為肇事車頭撞進大貨車後方。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危；圖為肇事車頭撞進大貨車後方。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鍾姓男子今天凌晨駕車撞入一輛大貨車車尾，當場撞斷理貨司機張男的左腿，張男送醫時命危；圖為肇事車頭撞進大貨車後方。（記者吳仁捷翻攝）

