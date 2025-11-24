南庄加里山登山客腳踝骨折 21名消防員8小時接力抬下山

消防人員將受傷男子搬運下山。（圖由消防提供）

一行6人的登山隊伍，前往苗栗縣南庄鄉攀登加里山，途經三角點時，其中1名中年男子不慎滑倒腳踝骨折，無法站立、行走；苗栗縣消防隊接獲通報，立即分3梯次21人上山，耗費8小時漏夜將受傷男子搬運下山送醫。

苗栗縣消防局今（24日）表示，這起山難救護發生於22日，勤務中心於當天下午1點59分接獲報案，1行6人登山隊伍攀登南庄鄉加里山，其中1人於三角點附近不慎滑倒，致左腳踝受傷，痛得無法站立、行走，派遣人車上山救援。

消防人員於當天晚間7點接觸到受傷男子，經檢視男子左腳踝疑閉鎖性骨折無法行走，遂使用SKED 捲式擔架進行包紮固定，採人力將男子搬運下山。

但山路崎嶇加上夜間視線不佳，救援搬運極為辛苦，經派遣3梯次21人接力，克服陡坡與濕滑泥地，於23日凌晨3點許抵達登山口，交由救護車將受傷男送醫。

消防人員漏夜將受傷男子搬運下山。（圖由消防提供）

消防人員接觸到受傷男子，經檢視男子左腳踝疑閉鎖性骨折無法行走，包紮固定後以SKED 捲式擔架搬運下山。（圖由消防提供）

