為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南庄加里山登山客腳踝骨折 21名消防員8小時接力抬下山

    2025/11/24 09:41 記者彭健禮／苗栗報導
    消防人員將受傷男子搬運下山。（圖由消防提供）

    消防人員將受傷男子搬運下山。（圖由消防提供）

    一行6人的登山隊伍，前往苗栗縣南庄鄉攀登加里山，途經三角點時，其中1名中年男子不慎滑倒腳踝骨折，無法站立、行走；苗栗縣消防隊接獲通報，立即分3梯次21人上山，耗費8小時漏夜將受傷男子搬運下山送醫。

    苗栗縣消防局今（24日）表示，這起山難救護發生於22日，勤務中心於當天下午1點59分接獲報案，1行6人登山隊伍攀登南庄鄉加里山，其中1人於三角點附近不慎滑倒，致左腳踝受傷，痛得無法站立、行走，派遣人車上山救援。

    消防人員於當天晚間7點接觸到受傷男子，經檢視男子左腳踝疑閉鎖性骨折無法行走，遂使用SKED 捲式擔架進行包紮固定，採人力將男子搬運下山。

    但山路崎嶇加上夜間視線不佳，救援搬運極為辛苦，經派遣3梯次21人接力，克服陡坡與濕滑泥地，於23日凌晨3點許抵達登山口，交由救護車將受傷男送醫。

    消防人員漏夜將受傷男子搬運下山。（圖由消防提供）

    消防人員漏夜將受傷男子搬運下山。（圖由消防提供）

    消防人員接觸到受傷男子，經檢視男子左腳踝疑閉鎖性骨折無法行走，包紮固定後以SKED 捲式擔架搬運下山。（圖由消防提供）

    消防人員接觸到受傷男子，經檢視男子左腳踝疑閉鎖性骨折無法行走，包紮固定後以SKED 捲式擔架搬運下山。（圖由消防提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播