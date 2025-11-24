為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老農違反375租約損失數百萬還需拆屋還地 險發生以死相諫悲劇

    2025/11/24 09:32 記者蔡宗勳／嘉義報導
    91歲張姓老農不諳法令違反375租約，棲身的工寮兼住家被判拆屋還地。（記者蔡宗勳攝）

    91歲張姓老農不諳法令違反375租約，棲身的工寮兼住家被判拆屋還地。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣民雄鄉張姓老農承租鄉有地從事養殖漁業，因故停養閒置，遭民雄鄉公所以違反375租約精神提告，法院判決土地需返還還要拆屋。張翁不僅喪失數百萬元權利金，臨老流離失所，揚言以生命抗議。經嘉義縣議員黃啟豪服務處居中不斷協商，公所與張翁在台南高分院達成和解，公所同意張翁夫妻終老或搬離再拆屋還地，解決可能出人命的強制執行。

    91歲張姓老農1989年間向民雄公所承租1.3甲公有地養魚，抽取地下水做為水源，但後來政府因抽地下水會導致地層下陷要求封井，張翁因缺乏水源致養殖效益大減，而逐年減少放養面積，最終屬於閒置狀態。

    民雄公所於2023年7月6日函文張翁應於該年10月12日前恢復養殖狀態，但張翁並未在期限內改善，遭民雄公所以違約使用為由終止租約，張翁不服，民雄鄉公所提告要求返還土地、拆屋及追討不當得利，法院最終判決張翁應給付民雄鄉公所24萬元7486元，並自2024年7月17日起如未拆屋還地及返還耕地，按年給付民雄公所33萬1950元。

    張翁敗訴後，頓失求生意志，揚言強制執行時將以死明志，女兒憂心發生悲劇，向議員黃啟豪求助，經服務處向民雄公所據理力爭，協調由張翁提供15坪建地做為擔保設定抵押120萬元，公所同意讓張翁夫妻繼續居住，直到終老或搬離再拆屋，其餘耕地則返還公所。

    黃啟豪服務處執行長蔡民一指出，張姓老農如果沒有違反租約規定，可在終止租約時獲得當期公告土地現值減除土地增值稅後餘額的3分之1做為補償，也就是張翁因輕忽規定，不僅喪失數百萬元權益，還面臨棲身之處拆除的絕境，所幸和民雄公所磋商過程雖一波數折，但最終圓滿落幕。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老

