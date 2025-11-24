為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國1塞爆！大客車與砂石車事故 桃園到五股回堵9公里

    2025/11/24 09:05 記者吳仁捷／新北報導
    中山高今天上午8時許，五股路段大客車、砂石車車禍，造成後方五股到桃園間路段回堵長達9公里。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高北上路段今天上午8時許在五股交流道前方路段，發生大客車與砂石車事故，造成桃園到五股間16公里間路段走走停停，據高公局行控中心統計，回堵最長達9公里，高公局及國道警方雖然排除路況，適逢上班尖峰時段，通勤族急得像熱鍋上的螞蟻，抱怨國道警方、相關單位作為讓民眾無感，投訴電話湧入1968、110，後方大批車潮仍待紓解，高公局及國道警方則呼籲用路人及早改道。

    無獨有偶，中山高五股轉接道至高公局間3公里路段，一度都呈現紫爆，車速在20公里以下。

    國道北區行控中心今天上午7時56分獲報，中山高五股交流道前，北上33.4K路段，中線兩車道發生大客車與砂石車車禍，高速公路即時路網圖8時6分便顯示，高公局到五股間路段，車速低於20K，呈現紫爆局面。

    8時11分，路網圖顯示中山高桃園到五股間路段，車速僅有10到30公里，截至8時14分，北區行控發布事故排除，但適逢上班尖峰時段，造成後方回堵長達9公里；不少用路人眼見前方動也不動，車流緩慢，擔心上班、工作遲到，焦急不已，抱怨、催促排除電話湧入1968及110，抱怨國道警方排除塞車完全讓用路人無感，耗費可觀社會成本。

