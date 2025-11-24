新竹行人遭汽機車撞死 2肇事駕駛判刑

行人地獄再現，新竹地院近期連續對多起行人遭汽機車擊殺案宣判。（記者蔡彰盛攝）

行人地獄再現！新竹地院近期連續對多起汽機車撞死行人案件做出判決，法官對肇事駕駛未注意遵守道路交通安全規則，導致多名行人寶貴性命喪生輪下，除感遺憾外，也以肇事者是否積極與家屬和解，作為量刑重要依據。

法官調查，今年2月14日中午劉姓補教老師開小客車，沿新竹縣竹北市縣政九路由北往南方向行駛，竟貿然搶先左轉彎，撞上行人陳男，致陳男頭部外傷顱內出血及腦挫傷，送醫不治。

請繼續往下閱讀...

法官審酌劉男未能遵守道路交通安全規則，致肇生本件事故，除導致被害人傷重死亡外，同時造成家屬痛失至親，承受無法抹滅傷痛，實屬不該；惟念其犯罪後坦承犯行，並已與家屬達成和解並賠償完畢，最後依行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪判刑8月，緩刑3年，並應向公庫支付10萬元。

此外，去年11月9日清晨5點多，翁女開車沿新竹縣新豐鄉新興路行經交岔路口，貿然左轉經過行人穿越斑馬線，撞上行人陳男，陳男因反作用力被彈拋至新興路北上車道，因頸椎骨折造成四肢癱瘓無法起身避難，5分鐘後張男騎機車經過，因翁女疏未於陳男後方50公尺處擺設三角警告標識，用以提醒用路人注意，僅閃爍危險警告燈光並斜占快車道，另有路人在行人穿越道上揮手示警，然張男竟疏未注意危險警告燈光、亦未注意有路人示警，而未能查覺車道上有陳男躺在地上，遂騎機車直行通過，致其車輪前端輾壓陳男胸部，張男緊急煞車而致機車右斜傾倒，致陳男心臟因受胸骨及脊椎骨施壓夾擠，右前前壁破裂、血液外溢形成心包填塞，當場心因性休克而死亡。

法官審酌張男無駕駛執照猶執意上路，且未注意車前之警告燈光與路人揮手示警，即貿然前行，致使車輪輾壓被害人致被害人死亡，所生損害極為重大且難以彌補，未能與被害人家屬達成和解或調解，其有中度身心障礙，法官依無照駕車過失致人於死罪，處有期徒刑1年4月。

