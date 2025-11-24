被詐團騙走提款卡 謊報遺失誣告罪遭判刑

中年婦人有貸款需求而被詐騙集團利用，寄出2張提款卡，帳戶遭警示後怕年邁父母擔心，謊報遺失，南投地院法官將她依誣告罪判拘役20日。（記者陳鳳麗攝）

南投縣鄧姓婦人缺錢想貸款，被詐騙集團騙走2張提款卡，2張提款卡帳戶後來被列警示帳戶，她怕年邁父母擔心謊稱「車門沒鎖車內提款卡遺失」，並到派出所報案，後來警方查出是她寄出提款卡，將她移送法辦，南投地院近日以未指定犯人誣告罪，判處拘役20日。

判決書指出，鄧姓女子因爲缺錢想貸款，在網路誤信可以貸款，前年10月中旬遭詐騙集團利用，將其兩張提款卡寄送至詐欺集團指定的統一超商門市供他人使用，去年她的帳戶被列警示帳戶，她為了怕年邁的父母知道是她被詐團騙走提款卡，謊稱提款卡放車上，車子了就沒有上鎖，提款卡被偷走了，在父母催促下，去年10月向草屯警方報案。

請繼續往下閱讀...

鄧女報案後，警方從其帳戶金流進出回溯，一路追查出是她親自去郵局寄出提款卡，將她依「誣告罪」移送法辦。鄧女後來也向檢察官坦承是怕父母擔心謊稱提款卡遺失。

南投檢方起訴後向南投地院聲請簡易判決，南投地院法官審酌鄧女怕年邁父母擔心，而未指定犯人誣告之犯意，謊報該提款卡遭竊，致不特定人受有刑事訴追的危險，且有害於司法偵查權之行使及發動，浪費司法及警政資源，以未指定犯人誣告罪，判處拘役20日，若易科罰金折合2萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法