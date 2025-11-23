為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚！台中7期工地掉落水管 砸到地面車輛

    2025/11/23 23:59 記者蘇金鳳／台中報導
    中市七期一棟建築工地下午發生水管掉落，都發局開罰。（民眾提供）

    中市七期一棟建築工地下午發生水管掉落，都發局開罰。（民眾提供）

    有民眾在網路上反映中市七期惠中路及市政北七路建築工地發生水管掉落，中市府都發局表示，事發時建商正進行吊裝作業，因強風吹襲致物品鬆脫，其中一捲電力配管用1英吋軟管掉落砸到地面車輛1部，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償；都發局立即通知工地改善，並將依違反建築法第63條防護措施不符規定，併同法第89條予以裁處1萬8,000元罰鍰並限期3日內改善。

    中市府開罰 限3天內改善

    都發局表示，此案為地上33樓、地下9樓新建工程，目前進度為地上14樓頂板勘驗，事發時正進行吊裝作業，因強風吹襲致物品鬆脫，其中一捲電力配管用1英吋軟管掉落砸到地面車輛1部，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償。

    都發局獲報後，立即通知工地改善，並將依違反建築法第63條防護措施不符規定，併同法第89條予以裁處1萬8,000元罰鍰並限期3日內改善。

    都發局表示，依建築法第63條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險之適當設備或措施，有關承造人未做好安全防護，造成電力配管用1英吋軟管掉落地面，已危害公共安全，除第一次裁處1萬8,000元罰鍰並限期3日內改善外，倘再有掉落情事將要求工地停工檢查，並連續處罰。

    另都發局將於11月24日委派台中市結構工程技師公會辦理專案稽查並督促工地積極改善，以維公安。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播