驚！台中7期工地掉落水管 砸到地面車輛

中市七期一棟建築工地下午發生水管掉落，都發局開罰。（民眾提供）

有民眾在網路上反映中市七期惠中路及市政北七路建築工地發生水管掉落，中市府都發局表示，事發時建商正進行吊裝作業，因強風吹襲致物品鬆脫，其中一捲電力配管用1英吋軟管掉落砸到地面車輛1部，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償；都發局立即通知工地改善，並將依違反建築法第63條防護措施不符規定，併同法第89條予以裁處1萬8,000元罰鍰並限期3日內改善。

中市府開罰 限3天內改善

都發局表示，此案為地上33樓、地下9樓新建工程，目前進度為地上14樓頂板勘驗，事發時正進行吊裝作業，因強風吹襲致物品鬆脫，其中一捲電力配管用1英吋軟管掉落砸到地面車輛1部，所幸無人員受傷，工地已與車主協議賠償。

都發局獲報後，立即通知工地改善，並將依違反建築法第63條防護措施不符規定，併同法第89條予以裁處1萬8,000元罰鍰並限期3日內改善。

都發局表示，依建築法第63條規定，建築物施工場所，應有維護安全、防範危險之適當設備或措施，有關承造人未做好安全防護，造成電力配管用1英吋軟管掉落地面，已危害公共安全，除第一次裁處1萬8,000元罰鍰並限期3日內改善外，倘再有掉落情事將要求工地停工檢查，並連續處罰。

另都發局將於11月24日委派台中市結構工程技師公會辦理專案稽查並督促工地積極改善，以維公安。

