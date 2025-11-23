詭異！BMW台南國道擦撞小客車釀1傷 肇事駕駛卻不見了

BMW疑因變換車道不當而肇事，但國道警方趕到時，現場未見駕駛。（民眾提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南國道8號安定路段今晚發生離奇車禍，1部黑色BMW疑因變換車道不當，撞擊同向的小客車，導致該自小客車的曾姓女駕駛受傷送醫，但警方到場時，肇事的BMW駕駛已不見蹤影，目前仍在追查中。

交通意外的地點在安定國道8號6.5公里往東方向，初報為2部車輛不明原因發生事故，消防隊趕抵時，50歲的曾女身體擦挫傷，後送安南醫院，但現場卻沒有看到另1車駕駛。

國道第四公路警察大隊初步調查，駕駛身份仍待釐清的BMW，疑因變換車道不當，撞擊同車道的曾女自小客車，導致其失控，撞擊外側護欄後再撞擊內側護欄。

國道警方全力排除下，現場已恢復正常通車，全案後續由新市分隊處理，將調閱沿線監控影像追查偵辦。

第四本大隊呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反者可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款的規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

第四大隊提醒，開車變換車道時，除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人的危害。

