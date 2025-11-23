酒駕超速撞傷科技男過失各半 法官引「蛋殼頭蓋骨理論」判賠270萬

林男酒駕開車至溪湖鎮彰水路三段時與余男發生碰撞，余男因患有糖尿病，傷口復原狀況不佳，請求賠償645萬，彰化地院審理，雙方過失各半，依「蛋殼頭蓋骨理論」，裁定林男需賠270萬元。（示意圖，擷取自Google Maps）

彰化林姓男子4年前酒駕超速，撞上33歲半導體余姓工程師，余男因患有糖尿病、傷口癒合不佳，住院與治療時間比一般人延長87%，加上四肢後遺症嚴重，經鑑定勞動能力減損25%，於是請求醫療、精神撫慰金等645萬餘元。林男認為，余男因糖尿病導致傷口難復原，與事故無直接因果關係，應減輕賠償；彰化地方法院則援用「蛋殼頭蓋骨理論」，認定林男不能以余男特殊體質或疾病而減免賠償，判他應賠余男270萬餘元。

判決書指出，2021年2月12日下午，林男酒後（酒測值0.57mg/L）開車至溪湖鎮彰水路三段（當地速限50公里），他以時速70至80公里通過路口時，不慎撞上騎機車左轉的余男，余男當場人車倒地，造成右前臂、右手背、右小指以及右大腿骨折等嚴重傷害。

余男送醫後緊急開刀，但其本身有糖尿病，傷口癒合能力差，甚至因感染、壞死風險高，後續多次進行傷口清創，甚至右手小指被迫截指，前後到6家醫院進行手術跟復健，共住院124天才康復。

余男認為，他在愛司摩爾（ASML）公司上班月薪約7萬餘元，原本工作發展無礙，身體也健康，但車禍造成他右側橈股骨折、右手小指截肢、右大腿近端股骨骨折等傷害，髖關節活動也受影響，經彰化基督教醫院失能鑑定，整體勞動能力減損比率達25%，所以要求包括勞動力損失407萬元、醫療費29萬元、未來修疤手術費37萬元、精神慰撫金30萬元等，共求償645萬餘元。

林男辯稱，余男左轉未禮讓直行車，騎車轉彎「切西瓜」才釀禍，認為肇責比應降低；另外他也質疑余男因糖尿病延長住院及復健天數，並非車禍導致，不應由他負擔。

法官審理，依據醫院檢定報告，認為余男因糖尿病體質，車禍送醫時，血糖是正常（參考值）上限的3倍，骨折癒合時間較一般人延長87%，因此多住院78天。依據「蛋殼頭蓋骨理論」，即無論被害人（余男）如何脆弱，行為人（林男）都應對其特殊體質或疾病所加劇的損害負責，不能主張減免，審酌余男損害金額以540萬餘元較合理，雙方過失各半，林男應負擔一半，判決他應賠償余男270萬餘元。可上訴。

