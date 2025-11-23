銀行帳戶給詐團洗錢逾6百萬僅判4月刑 宜檢將上訴

宜蘭朱姓女子提供銀行帳戶給詐團洗錢逾6百萬，檢察官求刑1年4月，法官僅判4月，宜檢將上訴，圖為示意畫面。（民眾提供）

宜蘭縣47歲朱姓女子提供銀行帳戶給詐騙集團使用，有4人受騙匯款，匯入總金額超過600萬元，宜蘭地檢署偵結後具體求刑1年4月以上刑期，宜蘭地方法院最近審結，處有期徒刑4月，得易科12萬元罰金。宜檢不服將提起上訴。

檢警調查，朱姓女子去年8月間將網路銀行的帳號、密碼，透過LINE傳給詐騙集團張姓男子，詐騙集團再以投資股票獲利為幌子，誘騙被害人匯款到朱女的銀行帳戶，4人陸續匯出62萬到200萬元不等金額，合計將近602萬元，款項匯入不久就被轉出。

朱女辯稱，事發當下她有資金周轉需求，在臉書看到貸款廣告，主動聯繫一名張先生，對方要求申辦網銀帳戶才能申辦貸款，她依照指示辦理，並交付帳號、密碼，後來發現帳戶被凍結，貸款也沒下來，才察覺情況有異，她不認識張先生，否認幫助詐欺取財及洗錢犯行。

檢察官直指朱女提供帳戶資料給不詳人士，帳戶後來淪為詐欺他人及洗錢的犯罪工具，4名被害人財損逾600萬元，危害社會秩序安全甚鉅，不採信她的說詞，將全案起訴，具體求刑1年4月以上。

宜蘭地院法官認為，朱女坦承犯行，考量她僅提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責較低，且尚無證據證明從中獲取犯罪所得，也未親自提領款項，屬於幫助犯，認定她犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，有期徒刑得易科12萬元罰金。宜蘭地檢署回應，將提起上訴。

