    首頁 > 社會

    台中居酒屋換瓦斯引發火警 1員工燙傷送醫、2人受困救出

    2025/11/23 20:03 記者陳建志／台中報導
    台中北屯一間居酒屋旗艦店，今天晚間疑因員工換瓦斯不慎引發火警，消防人員進行灌救。（記者陳建志翻攝）

    台中北屯一間居酒屋旗艦店，今天晚間疑因員工換瓦斯不慎引發火警，消防人員進行灌救。（記者陳建志翻攝）

    台中北屯區敦仁街一間居酒屋旗艦店，今天晚間6點多疑因員工更換瓦斯筒時不慎引發火警，造成一樓後側火煙竄出，消防局獲報出動近30人到場搶救，除一名男性員工臉部輕微燙傷送醫，還有2名員工受困鐵皮屋二樓，所幸都安全救出，火勢在晚間6點40分撲滅，詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。

    台中市消防局今天晚間6點17分接獲民眾報案，指稱北屯區敦仁街一家居酒屋發生火警，立刻派遣四平分隊等共計5個單位，出動各式消防車12輛、消防人員28名，現場由組員張宥朋擔任指揮官指揮搶救。

    消防人員到場時，發現2層樓鐵皮結構的居酒屋，一樓後側屋外火煙竄出，立刻出水進行搶救，火勢約在6點30分控制、6點40分撲滅。

    現場發現一名35歲男性員工臉部輕微燙傷，將他送醫，另有2名員工一度受困鐵皮屋二樓，不過消防人員都順利使用雙節梯協助脫困，2人均未受傷。

    消防人員初步調查，現場疑似員工更換瓦斯筒不慎引發火勢，共燃燒戶外5支瓦斯筒，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

