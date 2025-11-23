桃園》轎車冒白煙停靠國道路肩 火燒車畫面曝光

國1楊梅路段轎車停靠路肩後瞬間火燒車，消防人員到場救火。（記者李容萍翻攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北上68.3公里處、楊梅路段的路肩，今（23）日下午3點25分許發生火燒車意外，66歲林姓男子駕駛豐田黑色轎車於行駛中發現車輛有異狀、冒出白煙，緊急將車輛停靠路肩，隨即下車逃生和報警，沒想到整輛車起火燃燒，桃園市消防局第二大隊埔心分隊獲報趕往現場救援，車輛已陷入火海，所幸車上人員已經逃生，火勢於下午3點37分撲滅，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心下午接獲火燒車通報，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警、消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理，所幸火勢在消防車抵達後迅速撲滅，林姓駕駛未受到傷害也未波及其他車輛，現場於下午4點23分排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

