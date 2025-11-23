台南自行車賽出意外！選手碰撞1人摔倒 自小客煞車不及撞擊重傷

公路自行車賽在台南左鎮發生擦撞意外，騎士傷勢嚴重，送醫救治。（民眾提供）

台南山區今天有1場由民間公司主辦的公路自行車聯名賽，在左鎮發生事故，黃姓選手疑似與其他人擦撞後，人往內側車道摔倒，遭後方煞車不及的轎車撞擊，傷勢嚴重，緊急送醫，現於成大的加護病房救治中；而民眾也目擊選手們沿途都未遵守交通號誌，右彎時集體闖紅燈，險象環生。

該項活動已邁入第七屆，從龍崎出發，經關廟、新化、左鎮、玉井到南化，全長78公里，是相當知名的自行車賽事，今年吸引1800人報名，上午熱鬧登場，但在台20線25K附近彎道上，突然發生選手相互碰撞的意外，進而導致後續的事故，1人重傷送醫。

新化分局員警獲報趕往處理，傷者緊急送往安南醫院救治，再轉成大醫院，截至傍晚，仍在加護病房。初步了解，事發在早上7點左右，原本在外側車道的黃姓選手，當時疑似不慎與同向的其他選手擦撞，人、車倒地於內側車道，後方俞姓民眾駕駛的自小客車因煞車不及而撞擊，釀成嚴重交通意外，相關的肇事責任與原因仍待進一步釐清。

至於參加自行車賽的選手在右彎路段集體闖紅燈一事，南市警察局交通大隊則回應，該活動經由主辦單位提出路權使用申請，各權管機關審核同意在案，但臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路交通號誌、標誌、標線等規定，減少交通衝擊，也保障其他用路人權益。

主辦單位指出，事發後，持續關心騎士的傷勢，並有專人協助聯繫、處理，而對於選手們在一些路段集體闖紅燈，該公司則強調，在網路與秩序冊都有呼籲，上路後要遵守交通號誌以免發生危險，已全力宣導。

在台南山區登場的公路自行車賽，選手報名踴躍。（民眾提供）

民眾發現公路自行車賽的選手們集體闖紅燈。（民眾提供）

