    社會

    運將不追究沒事？台中男路中央攔車拍打飆罵 一時情緒失控下場慘

    2025/11/23 18:49 記者蔡淑媛／台中報導
    黃男突然攔下計程車，徒手往引擎蓋猛力拍了2下，破口大罵三字經。（翻攝自Threads）

    台中市南屯區永春南路今天發生一起驚險插曲，1名黃姓男子竟在馬路中央攔下計程車，並徒手猛力拍打引擎蓋2下，還怒罵三字經，嚇壞司機及路過民眾，現場畫面也被民眾錄下PO網，掀起網路熱議。

    警方指出，當時黃男與女友行經該路段，疑似因一時情緒激動而失控，影片中可見黃男突然衝向正在行駛的計程車，用力拍打引擎蓋後站在車前怒瞪司機，一旁女子急忙上前拉住他的手臂，試圖阻止事態擴大，所幸無人受傷、也未造成財物損失。

    計程車司機事後表示暫不提出告訴，但警方調查後認定黃男行為已違法。警方說明，黃男站在車道中攔車，已違反「道路交通管理處罰條例」可處最高500元罰鍰；此外，拍打車輛妨害他人行使權利部分，警方業已主動介入，將全案函送地檢署偵辦。

    台中市警第四分局提醒，若民眾遇到突發衝突或疑似危險情況，應保持冷靜，並立即撥打110報案，以確保自身安全。警方也呼籲民眾切勿於道路上從事可能影響交通或危及自身安全的脫序行為，以免觸法或釀生意外。

