偷拍丈夫手機與性交易女對話訊息 妻子被依妨害秘密罪判拘役

嘉義地方法院。（資料照）

劉姓女子2020年5月22日時，因不滿陳姓丈夫與從事性交易之女子以LINE通訊軟體聊天，趁陳男不注意時觀看手機內與「NO1 杜蕾…本土外送」的對話，並用手機翻拍；事隔多年，今年2月14日劉女與陳男用LINE聯繫時，她傳送翻拍畫面給陳男，陳男氣到報警；檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯妨害秘密竊錄非公開談話罪，判處劉女拘役15日，得易科罰金。

法院判決書指出，2020年5月22日，當時劉女與陳男住在台中市，劉女因不滿陳男與從事性交易的女子以LINE通訊軟體聊天，趁陳男不注意，開啟陳男的LINE通訊軟體，瀏覽觀看陳男與「NO1 杜蕾…本土外送」之間的對話，並以手機照相翻拍該對話內容，竊錄他人非公開談話。

今年2月14日，劉女與陳男以LINE通訊軟體聯繫，還傳送前翻拍畫面予陳男，陳男才發現原來劉女曾未經他同意翻拍手機裡的對話內容，因而向嘉義縣中埔分局警方報案，雙方也於今年9月5日經法院判決離婚。

法官審酌，劉女與陳男之前為夫妻，劉女無視法律對於隱私權保護，擅自以手機翻拍陳男通訊軟體對話紀錄，侵害隱私，犯後坦承犯行，尚未與陳男達成和解，判處她拘役15日。

