為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷拍丈夫手機與性交易女對話訊息 妻子被依妨害秘密罪判拘役

    2025/11/23 17:04 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    劉姓女子2020年5月22日時，因不滿陳姓丈夫與從事性交易之女子以LINE通訊軟體聊天，趁陳男不注意時觀看手機內與「NO1 杜蕾…本土外送」的對話，並用手機翻拍；事隔多年，今年2月14日劉女與陳男用LINE聯繫時，她傳送翻拍畫面給陳男，陳男氣到報警；檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯妨害秘密竊錄非公開談話罪，判處劉女拘役15日，得易科罰金。

    法院判決書指出，2020年5月22日，當時劉女與陳男住在台中市，劉女因不滿陳男與從事性交易的女子以LINE通訊軟體聊天，趁陳男不注意，開啟陳男的LINE通訊軟體，瀏覽觀看陳男與「NO1 杜蕾…本土外送」之間的對話，並以手機照相翻拍該對話內容，竊錄他人非公開談話。

    今年2月14日，劉女與陳男以LINE通訊軟體聯繫，還傳送前翻拍畫面予陳男，陳男才發現原來劉女曾未經他同意翻拍手機裡的對話內容，因而向嘉義縣中埔分局警方報案，雙方也於今年9月5日經法院判決離婚。

    法官審酌，劉女與陳男之前為夫妻，劉女無視法律對於隱私權保護，擅自以手機翻拍陳男通訊軟體對話紀錄，侵害隱私，犯後坦承犯行，尚未與陳男達成和解，判處她拘役15日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播