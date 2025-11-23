花蓮板車過彎不慎 貨斗上怪手翻落車道阻路

台11線花蓮大橋南端今天發生一起板車運載怪手轉彎時不慎翻落的意外。（公路局提供）

花蓮大橋今天發生一起拖板車轉彎不慎造成運載的怪手從車上翻落的意外，造成花蓮大橋南下方向受阻約近2小時。吉安警分局初步調查，32歲拖板車司機疑似未把貨物固定裝載好掉落，警方依照道交條例30條1項2款開出3000元以上18000以下的罰單，詳細事故原因，還有待警方進一步釐清。

23日上午11點左右，一輛重約21頓的板車上載著一輛重約13.4噸的挖土機（怪手）從台11線南往北行駛，準備轉彎上花蓮大橋的時候，疑似轉彎的離心力，後車斗的怪手直接從車上翻下來，還一路往北滑，路面佈滿挖土機內滲漏出來的黑油，從監視器畫面可以看到，一輛南下的白色汽車險些撞上怪手，若差個幾秒可能就直接砸在對向車上。

公路局也提醒，載運車輛行經台11線花蓮大橋施工路段，請依限速30減速慢行，並確實固定載運物品機具。吉安警分局指出，林姓駕駛持照正常、酒測值為0，事故確切原因仍待進一步釐清。載運大型機具或重型物件之車輛務必確實固定載運物，並於行經彎道及轉彎處降低車速，提高注意力，以避免類似意外發生，共同維護道路交通安全。

台11線花蓮大橋南端今天發生一起板車運載怪手轉彎時不慎翻落的意外。（民眾提供）

台11線花蓮大橋南端今天發生一起板車運載怪手轉彎時不慎翻落的意外。（民眾提供）

