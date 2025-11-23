精神不濟？台北女大生騎機車夜遊 上午經霧峰山區自撞墜溪不治

一名鄭姓女大生昨晚夜遊，今天上午騎機車行經霧峰區民生路，不慎自撞護欄摔落溪中，雖送醫急救仍在下午不治。（記者陳建志翻攝）

台北一名19歲鄭姓女大生，昨晚疑似和同學騎車夜遊，今天上午10點多行經霧峰區民生路（北坑產業道路）靈隱寺附近路段時，自撞護欄並飛落一旁溪中，同行女友人發現趕緊報案，消防人員趕至將她救起送醫，鄭女已經意識不清，經搶救仍在今天下午2點多宣告不治。

台中市消防局今天上午10點27分接獲報案，指稱霧峰區民生路靈隱寺附近有騎士摔車，立刻派遣仁化分隊到場搶救，抵達時發現鄭姓女大生摔落約4、5米高的溪中，意識不清、瞳孔不等大，並有躁動現象，立刻將她救起送醫急救，不過仍在下午2點27分宣告不治。

據了解，鄭姓女大生為北部人，就讀台北某大學，昨晚和朋友相約夜遊，今天上午和友人1人騎1輛機車行經事故地點，突然失控自撞護欄後噴飛溪中；至於是否酒駕，已由醫院抽血檢驗中，詳細肇事原因將由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲用路人行前充分休息、行中適時休息，避免在精神不佳時勉強開車，以確保自身及其他用路人安全。

台北一名19歲女大生今天上午10點多行經霧峰區靈隱寺附近路段時，自撞護欄並飛落一旁溪中。（記者陳建志翻攝）

