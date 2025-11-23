為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    精神不濟？台北女大生騎機車夜遊 上午經霧峰山區自撞墜溪不治

    2025/11/23 16:27 記者陳建志／台中報導
    一名鄭姓女大生昨晚夜遊，今天上午騎機車行經霧峰區民生路，不慎自撞護欄摔落溪中，雖送醫急救仍在下午不治。（記者陳建志翻攝）

    一名鄭姓女大生昨晚夜遊，今天上午騎機車行經霧峰區民生路，不慎自撞護欄摔落溪中，雖送醫急救仍在下午不治。（記者陳建志翻攝）

    台北一名19歲鄭姓女大生，昨晚疑似和同學騎車夜遊，今天上午10點多行經霧峰區民生路（北坑產業道路）靈隱寺附近路段時，自撞護欄並飛落一旁溪中，同行女友人發現趕緊報案，消防人員趕至將她救起送醫，鄭女已經意識不清，經搶救仍在今天下午2點多宣告不治。

    台中市消防局今天上午10點27分接獲報案，指稱霧峰區民生路靈隱寺附近有騎士摔車，立刻派遣仁化分隊到場搶救，抵達時發現鄭姓女大生摔落約4、5米高的溪中，意識不清、瞳孔不等大，並有躁動現象，立刻將她救起送醫急救，不過仍在下午2點27分宣告不治。

    據了解，鄭姓女大生為北部人，就讀台北某大學，昨晚和朋友相約夜遊，今天上午和友人1人騎1輛機車行經事故地點，突然失控自撞護欄後噴飛溪中；至於是否酒駕，已由醫院抽血檢驗中，詳細肇事原因將由交通警察大隊分析研判。

    警方呼籲用路人行前充分休息、行中適時休息，避免在精神不佳時勉強開車，以確保自身及其他用路人安全。

    台北一名19歲女大生今天上午10點多行經霧峰區靈隱寺附近路段時，自撞護欄並飛落一旁溪中。（記者陳建志翻攝）

    台北一名19歲女大生今天上午10點多行經霧峰區靈隱寺附近路段時，自撞護欄並飛落一旁溪中。（記者陳建志翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播