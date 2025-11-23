為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南安南砂石車連環撞翻覆重壓機車 騎士驚險躲死劫送醫

    2025/11/23 15:40 記者王俊忠／台南報導
    一輛砂石車路口連環撞後翻覆重壓機車，大量砂石散落路面。（民眾提供）

    一輛砂石車路口連環撞後翻覆重壓機車，大量砂石散落路面。（民眾提供）

    今天上午9點多，台南市安南區安明路與科技公園大道路口，發生1件驚險連環撞車禍，1輛大型砂石車疑行駛到路口、煞車不及失去平衡往右側翻覆路旁，還連撞前方停等紅燈的大貨車、轎車與機車共3輛，機車還遭砂石車壓住，男騎士逃過砂石車重壓、全身多處擦挫傷，送醫無生命危險，連環撞的驚險場景嚇壞用路人。

    轄區市警三分局員警到場調查，對砂石車駕駛與其他遭撞的3車駕駛人酒測值都是0，確切肇事原因由警方進一步調查。

    23日上午9點多，45歲許姓男子駕駛1輛砂石車沿安南區安明路往北方向行駛，行經安明路與科技公園大道路口，疑因煞車不及、先追撞前方停等紅燈的大貨車（47歲男子駕駛）、轎車（46歲陳姓女子駕駛）及機車（41歲吳姓男子騎乘）3輛車，接著砂石車失去平衡整輛往右側翻覆90度倒在路旁，砂石傾瀉而出、散落滿地。

    遭撞的機車被砂石車斗壓住，騎機車的吳男驚險躲過砂石車重壓，但他慘摔倒地，全身四肢多處擦挫傷，救護車趕抵將吳男送到永康奇美醫院治療，幸無生命危險；其他3車駕駛則都沒有受傷。

    警方提醒，大車載貨車身重、煞車距離長，駕駛與前方等其他車輛務必保持安全車距，隨時注意路況，避免類似車禍事故發生。

    砂石車疑煞車不及，連撞大貨車、轎車與機車後，在台南安南區安明路、科技公園大道路口翻覆。（民眾提供）

    砂石車疑煞車不及，連撞大貨車、轎車與機車後，在台南安南區安明路、科技公園大道路口翻覆。（民眾提供）

    砂石車翻覆重壓機車，機車男騎士全身多處擦挫傷送醫。（民眾提供）

    砂石車翻覆重壓機車，機車男騎士全身多處擦挫傷送醫。（民眾提供）

