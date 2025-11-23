毒駕頻傳 花蓮警見騎車搖晃攔檢查獲「喪屍煙彈」

花蓮警分局20日凌晨巡邏發現黑色汽車高速行駛不服取締逃逸，攔檢後車上發現毒品。（警方提供）

花蓮縣警察局新城分局本月初巡邏見前方機車搖晃行駛，鳴笛攔查卻見駕駛直接往草叢丟棄不明物品，下車後警方發現是電子煙桿，從黃姓男子交付的煙彈呈現二級毒品依托咪酯陽性反應；另外，花蓮警分局日前見一輛汽車在市區高速行駛，攔查後在車上發現俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，車上乘客也為毒品通緝犯，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

花蓮縣警察局今指出，近年來毒駕事件持續攀升，警政署通令各警察機關強力取締毒駕，本月4日凌晨3點多，新城分局嘉里派出所員警在花蓮縣新城鄉光復路與機場巷口巡邏，見前方34歲黄姓男子騎著機車搖擺不定，警車示意讓黃男靠邊停車，警員卻見黃男往路邊草叢丟棄物品，員警立即下車查看在路旁發現1隻電子煙桿，警方從黃男身上查獲一顆依托咪酯電子煙彈。

另外，20日凌晨3點多，花蓮警分局在慈濟路發現一輛Honda黑色汽車高速行駛立即鳴笛示意攔查，汽車駕駛不停反而加速逃逸，警方展開追緝在花蓮市介林九街成功攔停，警員持槍警戒迅速控制現場，並把駕駛38歲侯姓男子、副駕駛50歲吳姓男子制伏。

警方發現副駕駛吳男為毒品通緝犯，並且當場查獲依托咪酯煙彈、煙桿、針頭等物，警方依毒品危害防制條例逮捕二人移送花蓮地檢署偵辦。花蓮縣警察局呼籲，近年來「喪屍煙彈」危害日益嚴重，吸食後駕駛交通工具更造成無辜用路人及執行取締員警傷亡，請民眾提高警覺拒絕來路不明的電子煙產品。

