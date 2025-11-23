徒手揮打又持鐵棍攻擊3人 三重毒蟲收押

新北市顏姓毒蟲吸毒後恍神，徒手毆打老婦人，還持鐵棍打傷1對夫妻頭部，警方趕抵逮捕，移送後裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重傳出1名情緒不穩顏姓男子，4分鐘內對不認識的近8旬老婦徒手揮打，打到眼紅再回機車取出球棒粗的鐵棍，攻擊1對6旬夫妻，且專打頭部，婦人嚇得逃離，男子仍當街追打，毒蟲案發後逃到三重、蘆洲交界處，被趕抵警網攔下，查扣犯案工具及毒品，因顏嫌精神不穩，警方依法移送新北地檢署，法院今天上午裁定羈押。

警方調查，22日上午9時33分許獲報，新北市三重區三和路四段382巷口，出現1名嫌犯持粗鐵棍，當街攻擊1對行人夫妻頭部，造成2人頭部受傷，跌坐地上，嫌犯逞兇後逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方獲報趕抵，追查發現嫌犯攻擊夫妻受傷後，沿三和路四段382巷往蘆洲區永安北路方向逃逸，嫌犯鑽入窄巷，要騎機車逃離時，被趕抵警網當場逮捕、壓制45歲顏姓男子，當場查獲作案用1根粗鐵棍，搜索時更在機車行李箱內，查獲1小包毒品安非他命（毛重0.29公克、使用過吸管2支），當場依傷害、毒品現行犯逮捕。

警方調查，45歲顏嫌吸毒後情緒不穩，犯案當天9時28分，先在三和路三段徒手攻擊1名77歲賴姓老婦人；隨後持粗鐵棍攻擊步行的62歲許男及60歲江女夫妻頭部，造成2人頭部挫傷，意識清楚，送醫救治，檢查後幸無大礙。

警訊後，將顏嫌依傷害罪、毒品條例移送新北地檢署偵辦，法院裁定羈押，避免繼續危害民眾。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市顏姓毒蟲吸毒後恍神，徒手毆打老婦人，還持鐵棍（見圖）打傷1對夫妻頭部，警方趕抵逮捕，移送後裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法