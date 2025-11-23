為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    徒手揮打又持鐵棍攻擊3人 三重毒蟲收押

    2025/11/23 15:07 記者吳仁捷／新北報導
    新北市顏姓毒蟲吸毒後恍神，徒手毆打老婦人，還持鐵棍打傷1對夫妻頭部，警方趕抵逮捕，移送後裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市顏姓毒蟲吸毒後恍神，徒手毆打老婦人，還持鐵棍打傷1對夫妻頭部，警方趕抵逮捕，移送後裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重傳出1名情緒不穩顏姓男子，4分鐘內對不認識的近8旬老婦徒手揮打，打到眼紅再回機車取出球棒粗的鐵棍，攻擊1對6旬夫妻，且專打頭部，婦人嚇得逃離，男子仍當街追打，毒蟲案發後逃到三重、蘆洲交界處，被趕抵警網攔下，查扣犯案工具及毒品，因顏嫌精神不穩，警方依法移送新北地檢署，法院今天上午裁定羈押。

    警方調查，22日上午9時33分許獲報，新北市三重區三和路四段382巷口，出現1名嫌犯持粗鐵棍，當街攻擊1對行人夫妻頭部，造成2人頭部受傷，跌坐地上，嫌犯逞兇後逃逸。

    警方獲報趕抵，追查發現嫌犯攻擊夫妻受傷後，沿三和路四段382巷往蘆洲區永安北路方向逃逸，嫌犯鑽入窄巷，要騎機車逃離時，被趕抵警網當場逮捕、壓制45歲顏姓男子，當場查獲作案用1根粗鐵棍，搜索時更在機車行李箱內，查獲1小包毒品安非他命（毛重0.29公克、使用過吸管2支），當場依傷害、毒品現行犯逮捕。

    警方調查，45歲顏嫌吸毒後情緒不穩，犯案當天9時28分，先在三和路三段徒手攻擊1名77歲賴姓老婦人；隨後持粗鐵棍攻擊步行的62歲許男及60歲江女夫妻頭部，造成2人頭部挫傷，意識清楚，送醫救治，檢查後幸無大礙。

    警訊後，將顏嫌依傷害罪、毒品條例移送新北地檢署偵辦，法院裁定羈押，避免繼續危害民眾。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市顏姓毒蟲吸毒後恍神，徒手毆打老婦人，還持鐵棍（見圖）打傷1對夫妻頭部，警方趕抵逮捕，移送後裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市顏姓毒蟲吸毒後恍神，徒手毆打老婦人，還持鐵棍（見圖）打傷1對夫妻頭部，警方趕抵逮捕，移送後裁定羈押。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播