「金安獎」金門摘離島第一 績優交警林政男、義交幹事楊昭華獲表揚

金門縣獲「金安獎」卓越組離島第一名，縣警局長黃壬聰（右）接受交通部政務次長陳彥伯（左）頒獎。（金門縣警察局提供）

國內象徵交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎，金門縣摘下團體獎項「卓越獎（離島組第1名）」，顯示對中國觀光客騎乘微電車違規採取「即裁即罰」獲肯定；此外，在掃除台灣近年背負「行人地獄」惡名的努力上，金門在特別獎「行人安全」獎項也拿下離島組第1名。

縣警局局長黃壬聰今天受訪說，這項殊榮是金門道安夥伴團結合作、無私奉獻的最佳見證，同時展現縣長陳福海多次宣示「道路交通安全是縣政施政的核心指標」的施政理念。

縣警局表示，交通部「金安獎」是國內交通安全最高榮譽，每年表揚於道路安全表現卓越的縣市政府與個人；黃壬聰代表「金門縣道路交通安全聯席會報」召集人縣長陳福海，率警局交通隊隊長賴俊宏出席21日在新北市舉行的頒獎典禮；金門縣除拿下「卓越獎」及「行人安全」特別獎，交通警察隊組長林政男獲全國績優交通警察，金寧義交幹事楊昭華獲全國績優義交，也接受表揚。

縣警局指出，金門與其他縣市最大不同，每天都有中國觀光客入境，對中客騎乘微型電動車違規採取「即裁即罰」措施，並設置24小時繳納罰款窗口，有效遏制中客違規，此項措施也是獲頒卓越獎理由之一。交通隊今年1月至10月，已對中國客違規開出700多張罰單。

此外，去年獲傳遞交通安全知識「路老師」銀質獎的交通隊交通警察組長林政男，長期分析道路交通事故，規劃「改裝（噪音）車」、「強化取締牌照違規」等專案工作執行並降低高齡族群交通事故死傷，也獲表揚。

警政委員黃勢清頒獎表揚獲得全國績優交通警察的金門縣警局交通隊交通警察隊組長林政男。（金門縣警察局提供）

金門縣獲國內交通安全最高榮譽「金安獎」，縣警局局長黃壬聰（左一）率交通隊隊長賴俊宏（右一）、交通警察隊組長林政男（右二）、金寧義交幹事楊昭華（左二）前往新北市接受表揚。（金門縣警察局提供）

金門警方對於中國觀光客騎乘微電車，除勸導手段，對於違規者採取「即裁即罰」措施。（金門縣警察局提供）

