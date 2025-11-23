愛犬遭鄰居狗撕咬 飼主救援負傷、精神痛苦獲賠

台南1隻有飼主的黑狗涉咬傷鄰居愛犬與鄰居，台南地院判黑狗主人共要賠12萬1千多元給鄰居。黑狗示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

台南1名謝姓男子豢養黑狗，黑狗卻跑到一旁農舍、咬傷鄰居鄭姓男子及其寵物狗，台南地院依謝男涉過失傷害罪判拘役40天；鄭男另提民事求償訴訟並主張，愛犬被咬傷讓他精神痛苦，台南地院判決謝男共要賠償12萬1千多元給鄭男。

判決指出，謝男在台南關廟區南雄路上1樓住家前飼養1隻黑狗，2025年3月5日下午，這隻黑狗突然掙脫繩鍊，衝到一旁的農舍咬傷鄭姓男子的愛犬；鄭男為救愛犬，其右大腿、左腳踝也被黑狗咬傷，下背與骨盆也有挫傷等傷勢，鄭男驗傷提告。

請繼續往下閱讀...

鄭男提出民事侵權求償表示，謝男身為黑狗飼主，應注意防止家犬無故傷害他人身體，卻疏於注意管束或設置防止狗兒咬傷他人的保護措施，致使黑狗咬傷他與愛犬「弟弟」，要向謝男求償個人與狗兒的醫療費、精神慰撫金等。

法官表示，鄭男提出的診斷證明、醫療收據1萬2千多元；寵物犬受傷住動物醫院及門診等費用5萬9千多元，認定謝男均應賠償。

法官並說，鄭男本身人格法益受害過程中，親見所養寵物狗也遭侵害受傷，考量寵物與人具有情感上密切關係，有時近似於家人間伴侶，在此情形下，自應得於飼主人格法益受害過程所生精神痛苦內做衡量。因鄭男搶救寵物犬時負傷，並目睹愛犬遭撕咬，受到相當精神痛苦，判鄭男得向謝男請求5萬元慰撫金，合計謝男應賠償12萬1千多元；還可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法