為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    加入旅遊群組卻投資虛擬貨幣 妻見夫行為詭異報警逮車手

    2025/11/23 14:23 記者陸運鋒／新北報導
    警方將蔡姓女車手帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將蔡姓女車手帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    顏姓男子在臉書加入旅遊Line群組後，對方洗腦投資虛擬貨幣計畫，顏男落入詐騙集團陷阱後先投入50萬元，之後因行為舉止有異被妻子察覺報案，新北市永和分局警方配合顏男將對方誘出，待面交時將蔡姓女車手逮捕送辦。

    警方調查，從事花藝工作的65歲顏男，上個月於臉書加入旅遊社團，隨後被不明帳號拉入Line群組（歲月好足跡），群組成員張貼旅遊方案後，接著慫恿顏男若想讓生活好轉，可加入投資計畫，並提供虛擬幣商誆稱高獲利、穩賺不賠。

    據知，顏男被洗腦後深信不疑，依對方指示於本月12日相約面交50萬元，後續投資獲利欲提領時，對方稱需再交付手續費53萬7000元才能出金，而顏男在拍攝存款帳戶時，被妻子察覺行為有異，才驚覺受騙而向警方報案。

    警方指出，本月17日詐團成員再次聯繫顏男面交53萬7000元時，專案小組於現場部署埋伏警力，待對方現身取款時，逮捕31歲蔡姓女車手，查扣工作不法所得薪資3萬8000元及手機等證物。

    警詢時，蔡女稱不知情是詐騙行為，僅是依照公司指示前來取款，接一單可賺2000元，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，將追查其他共犯及金流。

    警方呼籲，網路交友若涉及投資、金錢往來，務必提高警覺，勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等說詞，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，避免血汗錢落入詐團口袋。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣女車手不法所得等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣女車手不法所得等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播