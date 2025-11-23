為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市警成立「路跑團」 參與公益路跑宣導防詐

    2025/11/23 14:19 記者王冠仁／台北報導
    中正一分局成立「城中騏驥路跑團」，讓同仁在路跑過程中順勢向其他跑者進行防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    中正一分局成立「城中騏驥路跑團」，讓同仁在路跑過程中順勢向其他跑者進行防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    由台北市不動產仲介經紀商業同業公會主辦的「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」活動，在今天早上正式舉行，台北市長蔣萬安也到場主持鳴槍起跑儀式。轄區中正一分局有鑑於此次活動參與人數眾多，警方為了順勢進行防詐騙宣導，也成立「城中騏驥路跑團」參與，參與同仁清一色身穿橘色宣導標語路跑服，讓民眾眼睛為之一亮。

    中正一分局指出，此次路跑活動在今天早上於總統府前熱血開跑，中正一分局因應此次活動，成立「城中騏驥路跑團」共同參與，同仁穿著亮眼的橘色宣導標語路跑服，與跑者們一起跑動，在賽道中一路向民眾宣導防詐意識及認識交通安全、婦幼保護觀念。

    中正一分局長陳瑞基表示，「騏驥」象徵千里馬與優秀人才，中正第一分局以此為名成立路跑團，展現警察不僅在治安第一線保持高度專業，也具備良好體能與運動習慣，代表警察活力、健康與親民形象。

    參與賽事的同仁說，此次「城中騏驥路跑團」中，包含忠孝西路派出所所長賴何杰，他曾拿下警察大學校運1萬公尺長跑金與銀牌、3000公尺障礙金與銀牌、114年新北微風運河鐵人三項第6名。忠孝西路派出所副所長張郁婷，曾是大專盃跆拳道對練金牌三連霸，兩位同仁展現體能訓練成果與競技實力。

    中正一分局說，此次同仁穿著的橘色犯罪預防宣導路跑T恤，上面繡有打詐165、停讓行人、婦幼113顯眼標語，同仁穿著宣導T恤穿梭於上萬名跑者之間，使防詐、交通安全與婦幼保護等重要資訊自然進入跑者視線，讓宣導無所不在。

    中正一分局強調，未來將持續以多元方式推動防詐、婦幼安全與交通安全宣導，深化警民互動，與市民攜手打造更安全、健康、幸福的宜居治安環境。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    中正一分局成立「城中騏驥路跑團」，讓同仁在路跑過程中順勢向其他跑者進行防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    中正一分局成立「城中騏驥路跑團」，讓同仁在路跑過程中順勢向其他跑者進行防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    中正一分局成立「城中騏驥路跑團」，讓同仁在路跑過程中順勢向其他跑者進行防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    中正一分局成立「城中騏驥路跑團」，讓同仁在路跑過程中順勢向其他跑者進行防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播