88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清

88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清2025/11/23 14:08 記者吳昇儒／基隆報導
警方前往爆炸現場採證。（記者吳昇儒翻攝）
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。
警方調閱監視器發現，湯翁事先就在身上綁了自製的爆裂物，騎著機車前往廟內參拜後，點燃胸口引信，轟的一聲，當場倒地，現場留下一灘血跡，身上的萬元現金也隨之噴出。
救護人員到場，立刻檢視其傷勢，發現老翁臟器外露，傷勢嚴重，緊急送往醫院搶救，下午1時19分，不治身亡。
據悉，老翁是資深漁民，10多年前退休後，已將漁船售出，近幾年都是獨居家中，周邊仍有親友關心，但因其早年曾經會製作土製爆裂物炸魚，所以懷疑他事先製作好爆裂物後，點燃引爆。
老翁姪子表示，每天都會跟湯翁碰面，但都沒有發現任何異常狀況，他也常到廟裡跟周遭鄰居泡茶聊天，不知道為什麼會發生這樣的情形。
警方調查，此次爆炸威力猛烈，爆炸時直接將老翁炸飛倒地，有民眾目擊湯翁曾兩次在附近的香鋪內購買連珠型的鞭炮，不排除他將數個鞭炮綑綁在一起，或進行簡易改裝，一次引爆大量火藥，造成強大衝擊力；目前已調閱周邊監視器，並詢問鄰居及經常接觸的親屬，未尋獲相關遺書，湯翁引爆爆裂物的原因仍待釐清。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
