台南女中公民教師舉例講性侵遭檢舉性騷 校方處分被法院撤銷

台南女中一位公民教師因授課內容被女學生檢舉涉性騷擾，校方對老師做出懲處，老師打行政訴訟，高雄高等行政法院判老師勝訴、撤銷校方處分。（圖為高雄高等行政法院台南庭，取自GOOGLE 地圖）

國立台南女中1名公民老師在全班都是女學生的課堂上說出「拿筷子去戳他的屁眼、拿棒棒糖插他的屁屁」等言語，遭2名女學生檢舉，校方認定構成性騷擾。教師不服說他是在課綱範圍內講述妨害性自主罪章的強制性交罪，不具有性意涵，高雄高等行政法院判撤銷校方處分。

判決指出，台南女中1名公民教師於2022年3月間在全班都是女學生的課堂上課時，說出「1位男生把另位男生壓住，然後拿筷子去戳他的屁眼，這樣行為是性騷擾罪還是強制性交罪？」、另1例則提到「拿棒棒糖去插其屁屁」等語，有2名女學生向校方提出檢舉。

校方認定公民教師上課言行構成性騷擾，記申誡1次並應完成4小時自費心理輔導及8小時性平教育。教師對此不服、申復遭駁回，接著向教育部申訴分別遭駁回與不受理，於是向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

教師主張，其相關言詞是要講授刑法「性交」的法律名詞定義、法律解釋與立法解釋概念，屬高價值的學術言論，不具有性意涵、亦不具性別歧視，並非在課堂中發表與課程內容無關且有性意涵的「猥褻性言論」。

教師強調，授課內容符合課綱學習目標，且屬探討議題內容必要言論，難謂構成性騷擾；若不提及插入等字眼，如何述說「性侵害」概念？他沒有對全班女學生性騷擾的意圖，而是依照教材舉例說明，校方處分應該撤銷。

行政法院審指，依調查報告，並非全部女學生都覺得不適；且公民教師所說，在知名刑法學者教科書中也有類似用詞，分別提到「某男以竹竿插入...」、「用酒瓶插入B的...」。教師講授此類案例造成部分學生初次聽聞感到驚嚇或略感不適，但若以此為由，要求授課不得引用妨害性自主罪章案例，反而無助學生認知立法沿革與法律明確性原則等概念學習。

合議庭審酌，依教師授課言詞前後完整表意脈絡，是在課綱範圍內講授罪刑法定原則，難以認定有性意涵或性別歧視；而教師使用語氣、表情、肢體動作等完整語境，難認其授課言詞構成對女學生的性騷擾，判決撤銷校方對老師的處分；此案上訴至最高行政法院審理中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

