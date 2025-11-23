為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    陸軍六軍團憲兵副連長咬傷女士官 勒令退伍賠償和解判拘役40日

    2025/11/23 12:49 記者余瑞仁／桃園報導
    圖為憲兵指揮部憲兵連操演重型機車。（圖取自憲兵指揮部臉書粉專）

    圖為憲兵指揮部憲兵連操演重型機車。（圖取自憲兵指揮部臉書粉專）

    陸軍第六軍團指揮部憲兵連發生副連長假借指揮監督權限，咬傷女士官離譜事件，涉案前楊姓副連長以徐姓女中士對下屬督導業務有所疏失，張口咬徐女左手臂7、8次造成挫瘀傷，經徐女提告被軍方送辦，楊也因此被勒令退伍、從事水電工作；桃園地院審理時楊與徐女雖達成和解，因所犯法條為非告訴乃論，法官近日審結，依公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪將他判處拘役40日，緩刑2年。

    判決指出，楊男於2023年1月1日至同年7月31日擔任陸軍第六軍團指揮部龍勝營區憲兵連副連長（現已退伍）；被害人徐女為該連中士之警務士，負責連上輪車調度、人事等業務，楊對徐女為官階在上長官，具有指揮監督權限。楊男於同年5月29日下午於連上業務辦公室，因不滿黃姓下士業務出現疏失，當下執行副連長督導權限，認為徐女督導下屬有所疏失，而張口咬了徐女左前臂7至8次，造成徐女手臂擦挫傷；徐女不滿遭受不當對待，向憲兵長官反映並提出告訴。

    案經軍方調查屬實移送桃園地檢署偵辦，徐也因此事件被部隊汰除退伍，案經檢察官調查後將楊男依法提起公訴。

    桃園地院審理認為，楊男所為是利用其業務督管權力對所屬徐姓女士官為傷害犯行，該當刑法第134條前段公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪；法官審酌楊男與審理中犯後始終坦承犯行，已與被害人徐女達成和解，獲其原諒等情，但其所犯法條為非告訴乃論罪，而楊男於退伍後從事水電工、需扶養家人的經濟生活狀況等情狀，審結判處拘役40日，並宣告緩刑2年以啟自新。

    陸軍第六軍團指揮部憲兵連前楊姓副連長，藉口女士官督導言屬疏失張口咬人，經部隊汰除退伍；桃園地院審結將楊男判處拘役40日，緩刑2年。（記者余瑞仁攝）

    陸軍第六軍團指揮部憲兵連前楊姓副連長，藉口女士官督導言屬疏失張口咬人，經部隊汰除退伍；桃園地院審結將楊男判處拘役40日，緩刑2年。（記者余瑞仁攝）

