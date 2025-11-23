為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術

    2025/11/23 12:25 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓老翁碰上靈骨塔投資詐騙集團，要求先付19萬元手續費，還指導行員提問告知是要繳「出國旅遊團費」，所幸行員、員警聯合阻詐。（記者陳建志翻攝）

    台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。

    這名陳姓老翁，21日下午1點多前往台中北區五權路郵局向行員表示欲提領新台幣10萬元，稱是作為「越南旅遊的團費」，因金額不小，行員請老翁提供越南旅遊團的相關資料，但老翁無法提供，支吾其詞。

    因第二分局文正派出所副所長林友智、警員吳良政，剛好在郵局執行「全民+1，政府相挺」普發1萬現金協助各地發放領取作業安全維護期前整備工作，立刻請員警協助了解並關心。

    陳男一開始堅稱不會被騙，員警耐心詢問和關心後，才鬆口表示是要投資靈骨塔，藉由轉手賣出來獲利，但對方告知因作業程序，需要先匯一筆19萬元的手續費，才可進行後續買賣，還教導若行員詢問就告知要繳「出國旅遊團費」。

    員警一聽便向陳男宣導這是常見的詐騙手法，並當場查詢網路上案例，讓老翁放棄提款，相信對方所謂的投資，不過是一場騙局，成功保住了老翁19萬元的養老金，讓老翁相當感謝。

    第二分局分局長鍾承志呼籲，民眾勿相信來路不明的電話及訊息，任何可以簡單獲利的投資都應謹慎求證，只要是透過電話或訊息要求關於錢的操作或是點擊連結，都可先向165專線或警察機關求證，避免被騙失金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

