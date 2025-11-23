為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷

    2025/11/23 12:16 記者吳仁捷／新北報導
    新北市薛姓婦人今天凌晨駕車（見圖）從中平路巷口竄出左轉，撞上直行計程車翻覆，造成車上兩人受困，乘客受傷，警方初判未禮讓直行車肇事，肇因、責任歸屬仍待進一步調查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市薛姓婦人今天凌晨駕車（見圖）從中平路巷口竄出左轉，撞上直行計程車翻覆，造成車上兩人受困，乘客受傷，警方初判未禮讓直行車肇事，肇因、責任歸屬仍待進一步調查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。

    這起車禍發生在今天凌晨1時許，新莊區中平路92巷口，分局獲報一輛計程車翻覆，警方到場，發現70歲劉翁駕駛計程車搭載44歲陳男，沿中平路往幸福路方向行駛，當時64歲薛女駕白色賓士，沿中平路92巷口要左轉至中平路。

    警方過濾監視器，發現劉翁駕計程車載客直行，薛女駕車突然衝出，兩車駕駛雖都未受傷，但計程車乘客陳男手指擦挫傷，意識清楚，幸無大礙；劉翁、薛女均無酒精反應，警方初步觀察沒發現毒駕情事、車內未發現違禁品，初判轉彎車未禮讓直行車，續追薛女有無其餘影響駕駛行為，車禍肇因、責任歸屬仍待調查釐清。

    新北市薛姓婦人今天凌晨駕車從中平路巷口竄出左轉，撞上直行計程車翻覆（見圖），造成車上兩人受困，乘客受傷；拖吊車移置事故車。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市薛姓婦人今天凌晨駕車從中平路巷口竄出左轉，撞上直行計程車翻覆（見圖），造成車上兩人受困，乘客受傷；拖吊車移置事故車。（記者吳仁捷翻攝）

