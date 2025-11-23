疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了

貨車車頭毀損，轎車後保桿掉落、停擺在路旁。（圖由警方提供）

苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。

這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越南籍的移工同事，沿140縣道西往東行駛，於黎明路口加油站左轉，與對向東往西直行的貨車發生碰撞。轎車車尾遭貨車撞擊，後保險桿噴飛，撞擊力道也致使轎車甩尾橫移，停擺在加油站前。

請繼續往下閱讀...

警方獲報到場處理，轎車駕駛黎男與貨車駕駛林姓女子都沒有酒駕；黎男稱要左轉入加油站加油，林女則準備到苑裡夜市擺攤，2車6人都沒有受傷。經警方調閱路口監視器影像，轎車疑有搶快左轉之情，詳細肇事原因仍待後續釐清。

轎車上5名移工皆未受傷，但飽受驚嚇。（圖由警方提供）

警方調閱路口監視器影像，轎車疑有搶快左轉之情，詳細肇事原因仍待後續釐清。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法